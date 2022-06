Battito Infinito di Eros Ramazzotti è già in pre-ordine

A quattro anni di distanza da Vita ce n’è, Eros Ramazzotti sta per tornare col suo quindicesimo album di inediti e un tour mondiale che lo porterà dagli Stati Uniti alla Lituania – e tante tappe italiane – per tutto il 2023. Battito Infinito, annunciato pochi giorni fa, è stato anticipato dal singolo “Ama” e da oggi è anche in pre-ordine in CD e Vinile. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Battito Infinito, la tracklist del nuovo disco dei Eros Ramazzotti

La tracklist del nuovo lavoro di Eros è già stata ufficializzata. 12 i brani inclusi, a cominciare dal singolo già rilasciato e il brano che dà il nome al disco:

Battito infinito Ama Madonna de Guadalupe Ritornare a ballare Figli della terra Eccezionali Sono Gli ultimi romantici Magia Nessuno a parte noi Ti dedico Ogni volta che respiro

Battito Infinito, al via i pre-ordini del disco

Come annunciato dallo stesso Eros sui propri social, Battito Infinito è già in pre-ordine in versione CD e in vinile, entrambe in consegna il giorno dell’uscita, il 16 settembre 2022.

I vantaggi del pre-ordine

