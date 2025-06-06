Battiti live, tutto pronto per il programma musicale più atteso dell’estate: conduttori, cantanti, puntate

L’estate è in fase di decollo e la musica all’aperto comincia a prendersi spazio anche in televisione. Battiti live è ormai un appuntamento imperdibile, lo show musicale che da oltre vent’anni anima le serate estive degli italiani, un pò come faceva Festivalbar nel secolo scorso.

Sebbene i tempi siano cambiati la voglia di spensieratezza a ritmo delle hit più amate non tramonta mai. La nuova edizione di Battiti Live, che dall’anno scorso ha due nuovi conduttori Ilary Blasi e Alvin, subentrati a Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, promette ancora una volta di sorprendere il pubblico con una combinazione esplosiva di musica, spettacolo e innovazione, in un’atmosfera travolgente.

Quest’anno, a fare da sfondo al festival sarà Molfetta, perla dell’Adriatico e teatro perfetto per accogliere il cuore pulsante della musica italiana. Il lungomare della città pugliese sarà trasformato in una grande arena musicale per cinque giorni consecutivi, dal 18 al 22 giugno, regalando emozioni e performance sotto le stelle. Il palco, imponente e tecnologicamente avanzato, ospiterà alcuni dei nomi più acclamati e nuovi talenti che stanno facendo breccia tra le giovani generazioni.

Le novità di quest’anno

Battiti Live sta scaldando i motori: il format si conferma vincente, anche grazie alla sua capacità di rinnovarsi senza perdere la propria identità. L’appuntamento andrà in scena dal vivo nel mese di giugno, per poi approdare in prima serata su Canale 5 a luglio, offrendo così una doppia fruizione: il calore della diretta radio-televisiva e la qualità della messa in onda televisiva post-prodotta.

Il tutto condito da un’impronta visiva forte e dinamica, capace di coinvolgere anche chi segue da casa. Oltre a Ilary Blasi e Alvin a guidare questa nuova edizione, al posto di Rebecca Staffelli, ci sarà anche Nicolò De Devitiis: “Questa la reazione di mia mamma quando le ho detto che sarei stato il co-conduttore di “Battiti Live”.. ci vedremo per tutta l’estate sul palco di canale5! (e tutti i giorni all’ora di pranzo su italia1 per il daily “Extra Battiti” per raccontarvi anche il backstage!) .. @ilaryblasi @bravoalvin grazie per avermi accolto in questo viaggio, non vedo l’ora di vedervi.” E’ il post che il conduttore ha condiviso sui suoi canali social, con lo screenshot della madre commossa in videochiamata.

I tre conduttori tornano a calcare la scena dopo il successo dello scorso anno, riconfermati per la loro capacità di unire ironia, ritmo e sintonia. De Devitiis, in particolare, sarà anche protagonista del nuovo spin-off “Extra Battiti – Summer Time”, il daily di Italia 1 che aprirà una finestra sui dietro le quinte del festival, tra backstage, momenti divertenti e interviste leggere.

Anche se la line-up ufficiale è ancora top secret, il fermento è già palpabile. Tra i nomi che circolano con più insistenza ci sono Bigmama, Alessandra Amoroso, Francesco Gabbani, Gaia, Sarah Toscano e Tananai: una combinazione perfetta tra i grandi del pop e astri nascenti. Come sempre, ci sarà spazio per tutte le generazioni, grazie a una proposta musicale che abbraccia i successi dell’anno e i tormentoni dell’estate. Grande novità dell’edizione 2025 sarà Casa Battiti, uno spazio esclusivo pensato per accogliere artisti, creator e influencer. Un vero e proprio hub creativo immerso nella scenografia mediterranea, dotato di ambienti rilassanti e suggestivi dove nasceranno contenuti spontanei, talk, interviste, rubriche e momenti di condivisione.

Casa Battiti sarà anche il cuore pulsante delle trasmissioni quotidiane di Radio Norba, che seguirà passo dopo passo ogni giornata del festival. Supportato dalla Regione Puglia, da Pugliapromozione e dal Comune di Molfetta, la kermesse sarà aperta gratuitamente al pubblico fino ad esaurimento posti, con un’area village ricca di attività, stand, giochi e animazione dal primo pomeriggio fino all’inizio degli show.