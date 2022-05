Questa sera, su Rai 1, andrà in onda lo speciale “Battiato mi spezza il cuore“, brano inedito di Morgan, inciso dopo la scomparsa del cantautore, avvenuta il 18 maggio 2021. E’ un anno esatto dalla morte dell’artista indimenticabile e Rai 1 ha deciso di omaggiare l’artista con un speciale e diversi artisti ospiti.

Con la voce narrante di Alessandro Preziosi, il documentario cerca di restituire anche un ritratto intimo dell’artista, grazie al racconto della nipote Cristina Battiato e al materiale inedito degli archivi fotografici della famiglia, della Rai, della Cineteca di Bologna, della Universal Music, nonché alle riprese esclusive nelle case di Milano e Milo in Sicilia, oltre che nei luoghi della spiritualità così profondamente cara a Battiato.

Battiato mi spezza il cuore, Significato canzone

Durante il documentario, Morgan interpreterà il brano “Battiato mi spezza il cuore”, composto appositamente per il cantautore dopo la sua morte. Marco Castoldi ha sempre avuto un legame di stima con il Maestro e ha sentito l’esigenza di ricordarlo con questo pezzo, voce e pianoforte, eseguito anche in diretta a Domenica In durante la puntata di domenica 15 maggio (clicca qui). E il testo esprime pienamente l’affetto nei confronti di Battiato, i lati del suo carattere, le sfumature più emozionanti e intense.

Morgan, Battiato mi spezza il cuore, Testo canzone

Qui potete vedere il video della performance, a seguire il testo della canzone.

Battiato mi spezza il cuore

e non ci posso pensare

Battiato mi riporta bambino

E’ sempre stato speciale,

così diverso da tutti

forse per questo

ritorna se stesso.

O chissà

Battiato mi spezza il cuore

e non ci voglio pensare

Battiato che mi ha ridato

il bambino

E’ sempre stato gentile

molto diverso da tutti

e per questo

mi ricorda me stesso

Mio padre

Battiato mi spezza il cuore

e non ci voglio pensare

Battiato, che ritorna

bambino

E’ sempre stato signore

al di sopra degli altri

ed è per questo

che più in alto

mi porta il canto

ma ti spezza il cuore