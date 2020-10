E’ nata una Barbie ispirata a (e da) Elton John.

Secondo quanto emerso, il cantante avrebbe collaborato con Mattel per la creazione della sua Barbi : lo scopo è rendere omaggio all’artista che ha venduto milioni di album e collezionato dischi di platino grazie ai suoi numerosi successi musicali.

La bambola – alta 12 pollici- è disponibile in vendita da Walmart per 50 dollari. Attualmente, cliccando sul sito, oltre a vedere la Barbie nata da questo sodalizio, però, non c’è la possibilità di acquistarla. Esaurita in poco tempo?

Il modello è completo di un top glitterato, jeans denim a zampa e un bomber in rilievo con la scritta “Elton” con maniche stampate a stella e orlo a righe arcobaleno. Inoltre, sempre per omaggiare l’artista e il suo stile, la bambola presenta “stivali con plateau a righe arcobaleno, una bombetta viola e occhiali da sole scintillanti di colore rosa”.



Questa la descrizione che riporta anche il sito dedicato all’acquisto.

Secondo quanto riportato dal sito E!Online, Elton John avrebbe definito la Barbie una vera e propria icona (come dargli torto visto il successo perenne ed evergreen da decenni?) e ha considerato un vero onore avere un modello personalizzato, dedicato a lui e ispirato proprio dalla sua storia.

Qui le parole del cantante inglese via Instagram. Su Facebook, invece, il link per l’acquisto via Amazon.

Foto | Instagram Elton John