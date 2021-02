Bandabardò: è morto Erriquez, leader e fondatore della band

Enrico “Erriquez” Greppi, leader e fondatore della Bandabardò, è venuto a mancare oggi, domenica 14 febbraio 2021, all’età di 60 anni.

Il cantante e chitarrista è morto nella sua abitazione di Fiesole, dopo aver lottato a lungo contro un brutto male. La notizia della morte di Erriquez è stata confermata dal manager Francesco Barbaro, come si può leggere in un lungo post condiviso sulla pagina ufficiale Instagram della band folk fiorentina in attività da oltre 25 anni (nel 2018, la Bandabardò festeggiò i 25 anni di attività con un evento tenutosi al Nelson Mandela Forum di Firenze insieme ad artisti come Max Gazzè, Carmen Consoli, Tonino Carotone, Modena City Ramblers e Piero Pelù).

Erriquez ha affrontato la battaglia contro la malattia, mantenendo l’assoluta riservatezza.

Nel post in questione, è presente l’ultimo messaggio pubblico di Erriquez, che suona quasi come un testamento spirituale, con il quale il cantante ha ripercorso la propria vita e la propria carriera, dichiarando di non avere rimpianti: