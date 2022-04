LDA cambia sound per l’inedito “Bandana“, presentato in questi giorni durante il daytime di Amici 2022. Il cantante, scelto da Rudy Zerbi per la sua squadra, interpreterà il brano anche nella quinta puntata del serale del talent show, in onda sabato 16 aprile.

Potete vedere un breve video di presentazione del pezzo “Bandana” qui sotto, tratto dalla puntata pomeridiana:

Wow per LDA è arrivato il momento di presentare il suo nuovo inedito "Bandana"! 🤩🎶✨ #Amici21 Posted by Amici di Maria De Filippi on Wednesday, April 13, 2022

Ad oggi, LDA è l’unico cantante di Amici 2022 in grado di conquistare un disco di platino grazie alla canzone “Quello che fa male”, primo inedito presentato nel talent show. Tra i brani presentati durante il suo percorso ad Amici 2022, ricordiamo “Quello che fa male”, “Scusa” e “Io volevo solo te”. Il suo sogno nel cassetto è quello di poter partecipare al Festival di Sanremo. E’ stato scelto da Rudy Zerbi per il serale di Amici 2022 iniziato sabato 19 marzo.

LDA è un cantante in gara ad Amici 2022. Il suo vero nome è Luca ed è figlio di Gigi D’Alessio. Da qui il suo nome d’arte LDA (Luca D’Alessio) con le iniziali del suo nome all’anagrafe. Il giovane artista fa parte della squadra capitana da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed è stata scelto proprio dall’insegnante fin dalla prima puntata. Molto critico, nei suoi confronti, è sempre stata Anna Pettinelli che, dai primi momenti, l’ha definito una versione 2.0 dello stile del padre. Zerbi, invece, l’ha sempre sostenuto e portato avanti nel percorso all’interno del talent show.

Queste le parole di LDA prima della sua partecipazione ad Amici 2022:

Ho scelto Amici perché è il programma che mi dà la possibilità di far conoscere l’artista. Se dovessi entrare la prima settimana riceverò una valanga d’insulti perché sono ‘il figlio di…’, il raccomandato della situazione. Poi mi conosceranno e capiranno chi sono

Vi terremo aggiornati con audio e testo di Bandana di LDA non appena disponibili, da sabato 19 aprile 2022 quando l’artista interpreterà il pezzo durante la gara.