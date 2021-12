Baltimora è il vincitore di X Factor 2021. Il cantante, scelto da Hell Raton per il suo team, ha avuto la meglio su gIANMARIA, artista che faceva parte della squadra di Emma Marrone. E in queste ore, ecco l’annuncio delle prime date dei live del giovane artista.

Il tour partirà nella primavera 2022 da Senigallia (AN) (Mamamia, 19 marzo), toccando poi Milano (Santeria Toscana 31, 23 marzo) e Roma (Largo Venue, 27 marzo).

Baltimora, nome d’arte di Edoardo Spinsante, 20 anni, nasce e cresce ad Ancona prima di trasferirsi a Milano per dedicarsi agli studi di Produzione Audio. Edoardo scrive, arrangia e produce i suoi brani, che ha sempre tenuto per sé fino all’incontro con Pezzi Dischi. Poco dopo decide di iniziare il percorso davanti ai 4 giudici di X-Factor dove, oltre alle cover, presenta due suoi inediti, “Altro” e “Baltimora”, che lo portano alla vittoria del programma al forum di Assago.

Alle Audizioni di X Factor 15 ha portato un suo pezzo inedito, “Colore“. Ha convinto tutti i giudici che gli hanno dato 4 Sì.

La fase successiva dei Bootcamp ha visto anche l’ufficialità del suo giudice, Hell Raton. In quell’occasione ha interpretato un altro suo inedito, Altro. Nella canzone racconta di quello a cui pensa di notte, prima di addormentarsi. E’ rimasto colpito dal pezzo che ha portato nel secondo step del percorso.

Ultima fase quella degli Home Visit dove, per la prima volta, ha portato una cover. Il brano scelto è “La ballata della moda” di Tenco.

Prima della sua partecipazione ai live, dichiarò:

E’ un onore e occasione essere concorrente di X Factor 2021. La quantità di persone con cui mi posso interfacciare ora non l’avrei avuta in nessun altro modo o veicolo. Il primo live mi dà un’ansia terribile. Alle audizioni non avevo ansia perché non mi creo aspettative, volevo vedere dove potevo arrivare. Quanto Hell Raton mi ha scelto ero combattuto: non me l’aspettavo per niente e ti colpiscono emozioni positive e negative. Ero gasatissimo ma si creano poi aspettative e tante persone ti vedono….”