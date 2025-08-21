Ballando con le stelle, sostituito Paolo Belli: chi prenderà il suo posto

All’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma l’atmosfera è quella delle grandi occasioni. La macchina organizzativa di Ballando con le stelle è in moto da settimane e l’obiettivo è uno soltanto: garantire al pubblico una stagione indimenticabile. Perché se è vero che settembre è ancora lontano, il conto alla rovescia per la ventesima edizione di uno dei programmi più amati della tv italiana è già iniziato.

Dietro le quinte fervono i preparativi, con autori e produzione impegnati a curare ogni dettaglio. Il lavoro non riguarda soltanto le luci e le scenografie, ma anche la scelta del cast che, anno dopo anno, riesce a stupire con accostamenti imprevedibili e personalità di mondi diversi. È proprio questo mix ad aver trasformato il format in un appuntamento capace di unire generazioni diverse.

Tra i nomi già annunciati ci sono volti notissimi della televisione e dello spettacolo. Si passa da Barbara d’Urso a Marcella Bella, da Nancy Brilli fino a Rosa Chemical, senza dimenticare Andrea Delogu, Martina Colombari e la Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini. Una formazione variegata che promette scintille e che già da sola sembra sufficiente ad accendere la curiosità del pubblico.

Ma, come accade spesso in questo show, a catturare l’attenzione non è soltanto il cast ufficiale. Dietro le quinte si parla infatti di un colpo di scena che potrebbe cambiare in modo significativo l’assetto a cui i telespettatori sono abituati da anni. Indiscrezioni sempre più insistenti alimentano l’attesa e fanno pensare a una mossa destinata a sorprendere.

Una voce che cambia il ritmo dello show

Secondo le voci diffuse nelle ultime settimane, Milly Carlucci avrebbe pensato a una svolta che coinvolgerebbe il suo storico compagno d’avventura. Paolo Belli, presenza fissa dal 2005, potrebbe non limitarsi più al ruolo che lo ha reso familiare al pubblico, quello di inviato dalla Sala delle Stelle. Per la prima volta, infatti, si ipotizza la sua partecipazione in una veste completamente nuova.

Come riporta Libero, le indiscrezioni parlano di una scelta sorprendente: Belli potrebbe indossare i panni del concorrente e scendere finalmente in pista. Una decisione che rappresenterebbe un vero ribaltamento di prospettiva e che aggiungerebbe ulteriore curiosità a un’edizione già segnata da grandi nomi.

Una possibile erede accanto a milly

Se Paolo Belli dovesse davvero impegnarsi tra prove ed esibizioni live, resterebbe aperta la domanda su chi prenderà il suo posto accanto a Milly Carlucci. A emergere come ipotesi principale è Federica Pellegrini, che già in passato aveva preso parte allo show come concorrente e come ospite nello spin-off.

Il suo debutto in questo ruolo rappresenterebbe un passo significativo: l’ex campionessa di nuoto, amatissima dal pubblico televisivo, potrebbe sfruttare questa occasione per consolidare la propria presenza sul piccolo schermo. Una scelta che, se confermata, unirebbe tradizione e novità, segnando una delle svolte più discusse della ventesima edizione del programma.