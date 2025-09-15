Baglioni inaugura il tour a Lampedusa, ma il costo del concerto accende lo scontro politico. Cifra esagerata.

Il “Grand tour la vita è adesso” di Claudio Baglioni parte da Lampedusa, località particolarmente cara all’artista. Il cantante romano lo scorso anni ha annunciato il suo ritiro dalle scene, ma per salutare il suo pubblico ha organizzato un ultimo tour: live che si annunciano sold out. La data zero organizzata Lampedusa e promossa dall’autorità locali e dal sindaco dell’isola, che si appresta a conquistare il titolo di patrimonio dell’Unesco, sarà a titolo gratuito per i tanti fans, che hanno già prenotato nelle varie strutture della località.

E se il pubblico non pagherà nulla per assistere al concerto, le autorità si sono fatte carico dei costi dell’organizzazione. Le cifre preventivate dal sindaco e dal comune di Lampedusa sono davvero spropositate e a quanto pare non sono destinate all’artista e agli altri vip presenti. Una scelta quella dei vertici che ha acceso lo scontro politico fra le autorità e alcune associazioni impegnate nel rivalutare il territorio. Il primo cittadino dell’isola, Filippo Mannino ha ribadito alla stampa quanto è importante l’evento per Lampedusa e quanti effetti collaterali positivi avrà sull’economia interna.

L’importo di cui si parla si aggira intorno ai 700 mila euro, che saranno destinati in gran parte alla Friends and Partners Spa, a cui è stata affidata l’organizzazione del concerto. I soldi provengono dal progetto “L’isola, i giovani e il futuro” , e non dalle casse del comune, e se Lampedusa li avesse rifiutati sarebbero stati destinati a altri comuni: “Un evento che darà risalto al comune e che ha riempito per settembre l’intera isola di turisti. Non un euro uscirà dalle casse del Comune abbiamo preso un finanziamento che semplicemente, in caso contrario, sarebbe andato a un altro comune”.

Concerto Baglioni a Lampedusa: le polemiche

La data zero del concerto di Baglioni ha suscitato diverse polemiche: alcune associazioni locali hanno contestato al sindaco d’aver speso i soldi a disposizione in un modo non utile all’isola, che avrebbe bisogno di una serie d’interventi strutturali e logistici. Il concerto non porterà a Lampedusa grandi vantaggi:

“L’importo è eccessivo per un Comune con altre priorità urgenti, tra cui il rifacimento delle strade, l’assistenza economica ai malati, il sostegno agli studenti fuori sede e la ristrutturazione della guardia medica di Linosa”, ha dichiarato il rappresentante dell’’associazione Obiettivo Pelagie. I soldi provengono dal Governo e la manifestazione, che avrà una durata di 3 giorni, coinvolgerà i giovani in vari eventi che culmineranno con il concerto di Baglioni, che come gli altri musicisti, non prenderà nessun cachet.

Claudio Baglioni e l’amore per Lampedusa

Il sindaco Mannino ha ribadito in diverse occasioni che Claudio Baglioni ha detto si alla manifestazione solo per l’affetto che nutre nei confronti di Lampedusa: “Un concerto con il cachet di Baglioni compreso sarebbe costato almeno 600mila euro in più per tre ore di musica qui verrà solo per amore di questa terra”.

Di diverso parere l’associane Obiettivo Pelaige che in una nota stampa ha riconosciuto il prestigio che Baglioni apporta all’isola, ma non si possono ignorare tutte le altre esigenze del territorio: “Un evento musicale di questa portata può essere importante per l’immagine dell’isola ma non può prescindere da una valutazione responsabile delle risorse pubbliche e delle reali necessità della comunità.”