I Bad Religion si esibiranno questa sera, 21 giugno 2022, a Padova, in concerto. La band, domani, 22 giugno, sarà a Milano.

Il live si terrà al Parco della Musica. L’ingresso per gli utenti è da via del Pescarotto. L’apertura cancelli avverrà alle ore 18 mentre l’inizio del concerto è previsto alle 20. I Bad Religion saranno accompagnati e preceduti, sul palco, dagli Agnostic Front e dai Rumjacks.

I Bad Religion sono un gruppo punk rock americano formatosi a Los Angeles, California, nel 1980. Gli argomenti principali del gruppo trattano di religione, politica, società e scienza. La band ha avuto diversi cambi di formazione, con il cantante Greg Graffin che è stato l’unico membro costante della band, sebbene anche gli altri membri fondatori Jay Bentley e Brett Gurewitz siano stati con la band per la maggior parte della loro storia mentre il chitarrista Brian Baker è stato un membro di il gruppo dal 1994. Il chitarrista Mike Dimkich e il batterista Jamie Miller fanno parte del gruppo dal 2013 e dal 2015. Ad oggi, i Bad Religion hanno pubblicato diciassette album in studio, due album dal vivo, tre compilation, tre EP e due DVD live. Sono considerati uno degli atti punk rock più venduti di tutti i tempi con ben oltre cinqure milioni di copie in tutto il mondo.

Bad Religion, Padova, 21 giugno 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti a 40.25 euro, Posto Unico. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto. E’ possibile anche comprarli direttamente in cassa.

Bad Religion, Padova, 21 giugno 2022, Scaletta concerto

Recipe for Hate

New Dark Ages

Do What You Want

F*ck You

Los Angeles Is Burning

Epiphany

Come Join Us

End of History

Stranger Than Fiction

Struck a Nerve

We’re Only Gonna Die

Dept. of False Hope

Along the Way

Generator

Punk Rock Song

Infected

I Want to Conquer the World

21st Century (Digital Boy)

Sorrow

You

American Jesus