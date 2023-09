“Back for More” è una collaborazione tra il gruppo di ragazzi sudcoreani TOMORROW X TOGETHER e la popstar brasiliana Anitta. Il brano è un inno da discoteca con una linea di base groovy, adornati con le tonalità vibranti del pop latino molto alla moda in questo periodo. La canzone è stata presentata in anteprima ai Video Music Awards 2023, dove la band e la cantante si sono esibiti sul palco. Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato del brano.

Back for more, Significato, Ascolta la canzone

I testi esplorano come gli incantevoli miracoli possano essere intrecciati nei momenti ordinari della nostra vita.

Clicca qui per ascoltare il brano e vedere il video live dell’esibizione agli Mtv Vma 2023.

TOMORROW X TOGETHER e Anitta, Back for more, Testo della canzone

I can see you coming back for more

Coming back for more, ayy

If you walk out that door

When I’m with you, it all feels different

When I’m with you, it all makes sense

And I know you don’t feel no different

Woah-ooh

There’s a magic to how we livin’

Feels so natural to what this is

It’s like I’m dreamin’, we both daydreamin’

Woah-ooh

All I know is if you walk away

Tell me something

There’ll be things you can’t replace

All I know is if you walk away

Give me something

Baby, that’s okay, ’cause

I can see you coming back for more

Coming back for more (Yeah)

If you walk out that door

I can see you coming back for more

Coming back for more (Yeah)

If you walk out that door

Don’t wanna feel nobody

If it isn’t you, baby

They’re gonna call all night

Been thinking about you, baby

Eita, eita

Loco porque muevo como Anitta

Loco por mi, por la más bonita

Y de todos, soy la favorita

Pa-pa-pam-pam, pam-pam-pam

Tell me what you want, it’s alright

Pa-pa-pam-pam, pam-pam-pam

Esto va a empezar (Oh)

All I know is if you walk away

Give me something (Give me something)

Baby, that’s okay, ’cause

I can see you coming back for more

Coming back for more (Hey)

If you walk out that door

I can see you coming back for more

Coming back for more (Yeah)

If you walk out that door (Oh)

When I’m with you, it all feels different

When I’m with you, when I’m with you

I can see you coming back for more

Coming back for more

If you walk out that door

I can see you coming back for more (Coming back for more)

Coming back for more (Ooh-ooh)

If you walk out that door (Door)

I can see you coming back for more (Ah)

Coming back for more (Yeah)

If you walk out that—

TOMORROW X TOGETHER e Anitta, Back for more, Traduzione della canzone

Posso vederti tornare per volere di più

Tornare per saperne di più, ayy

Se esci da quella porta

Quando sono con te, sembra tutto diverso

Quando sono con te, tutto ha senso

E so che non ti senti diverso

Woah-ooh

C’è una magia nel modo in cui viviamo

Sembra così naturale capire cosa sia

È come se stessi sognando, sogniamo entrambi ad occhi aperti

Woah-ooh

Tutto quello che so è che se te ne vai

Dimmi qualcosa

Ci saranno cose che non potrai sostituire

Tutto quello che so è che se te ne vai

Dammi qualcosa

Tesoro, va bene, perché

Posso vederti tornare per volere di più

Tornare per saperne di più, ayy

Se esci da quella porta

Posso vederti tornare per volere di più

Tornare per saperne di più, ayy

Se esci da quella porta

Non voglio sentire nessuno

Se non sei tu, tesoro

Chiameranno tutta la notte

Ti ho pensato, tesoro

Eita, eita

Loco perché muevo come Anitta

Loco por mi, por la más bonita

E di tutti, sono la preferita

Pa-pa-pam-pam, pam-pam-pam

Dimmi cosa vuoi, va bene

Pa-pa-pam-pam, pam-pam-pam

Esto va a empezar (Oh)

Tutto quello che so è che se te ne vai

Dammi qualcosa (Dammi qualcosa)

Tesoro, va bene, perché

Posso vederti tornare per volere di più

Tornare per saperne di più, ayy

Se esci da quella porta

Posso vederti tornare per volere di più

Tornare per saperne di più, ayy

Se esci da quella porta

Quando sono con te, sembra tutto diverso

Quando sono con te, quando sono con te

Posso vederti tornare per averne di più

Torneremo per saperne di più

Se esci da quella porta

Posso vederti tornare per volere di più

Tornare per saperne di più, ayy

Se esci da quella porta

Posso vederti tornare per volere di più

Tornare per saperne di più, ayy

Se esci da quella porta