…Baby One More Time è il primo singolo di Britney Spears che ha anticipato l’omonimo album, uscito all’inizio del 1999. La canzone è stata originariamente registrata nel marzo del 1998 e pubblicata pochi mesi dopo. Il successo della canzone fu al di sopra di ogni aspettativa con un boom assoluto a livello internazionale, rendendo immediatamente famosa anche la sua interprete. Ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo e ha conquistato immediatamente il primo posto della Billboard Hot 100.

Britney Spears, Baby One More Time, Autori e Significato canzone

Il testo del brano è stato scritto da Max Martin e prodotto dallo stesso Martin insieme a Denniz Pop e Rami. Nella canzone, Britney chiede un segnale dal suo amato che ha perso e che l’ha lasciata. Si domanda come avrebbe dovuto capire che le cose sarebbero finite cose. Sente che la solitudine la sta uccidendo e invoca un segno dal ragazzo che ha sempre in testa e che le fa perdere la ragione.

Baby One More Time, ascolta la canzone

Britney Spears, Baby One More Time, Testo canzone

Oh baby, baby, how was I supposed to know

That something wasn’t right here

Oh baby, baby, I shouldn’t have let you go

And now you’re out of sight, yeah

Show me how you want it to be

Tell me baby ‘cause I need to know now, oh because

My loneliness is killing me (and I)

I must confess I still believe (still believe)

When I’m not with you I lose my mind

Give me a sign

Hit me baby one more time

Hit me baby one more time

Oh baby, baby, how was I supposed to know

That something wasn’t right here

Oh baby, baby, I shouldn’t have let you go

And now you’re out of sight, yeah

Show me how you want it to be

Tell me baby ‘cause I need to know now, oh because

My loneliness is killing me (and I)

I must confess I still believe (still believe)

When I’m not with you I lose my mind

Give me a sign

Hit me baby one more time

Hit me baby one more time

I must confess, that my loneliness is killing me now

Don’t you know I still believe

That you will be here

Just give me a sign

I must confess, that my loneliness is killing me now

Don’t you know I still believe

That you will be here

Just give me a sign

Hit me baby one more time

Baby One More Time, Testo canzone, Traduzione canzone

Oh baby, baby, come avrei dovuto capirlo

Che qualcosa non andava qui

Oh baby, baby, non avrei dovuto lasciarti andare

E ora sei fuori dallo sguardo, sì

Mostrami come vuoi che io sia

Dimmi baby perché ho bisogno di saperlo ora, oh perché

La mia solitudine mi sta uccidendo (e io)

Devo confessare che credo ancora (credo ancora)

Quando non sono con te perdo la testa

Dammi un segno

Colpiscimi baby ancora una volta

Colpiscimi baby ancora una volta

Oh baby, baby , come avrei dovuto saperlo

Che qualcosa non andava qui

Oh baby, baby, non avrei dovuto lasciarti andare

E ora sei fuori dallo sguardo, sì

Mostrami come vuoi che io sia

Dimmi baby perché ho bisogno di saperlo ora, oh perché

La mia solitudine mi sta uccidendo (e io)

Devo confessare che ci credo ancora (credo ancora)

Quando non sono con te perdo la testa

Dammi un segno

Colpiscimi baby ancora una volta

Colpiscimi baby ancora una volta

Devo confessare che la mia solitudine mi sta uccidendo ora

Non sai che ci credo ancora

Che sarai qui

Dammi solo un segno

Devo confessare che la mia solitudine mi sta uccidendo ora

Non sai che ci credo ancora

Che sarai qui

Dammi solo un segno

Colpiscimi baby ancora una volta

Baby One More Time, Video ufficiale

Cliccando qui potete vedere l’iconico video ufficiale diretto da Nigel Dick e fu girato nella stessa scuola superiore che fu il set per il film Grease. L’uniforme scolastica indossata da Britney divenne talmente un simbolo dei tempi da essere in mostra presso l’Hard Rock Hotel and Casino di Las Vegas, Nevada