Ava Max è in concerto stasera, 15 maggio 2023, al Fabrique di Milano con il suo “On tour (Finally)” che include le hit più note della sua carriera insieme ad alcune cover reinterpretate dal vivo. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni e trovare tutte le informazioni sui biglietti.

Ava Max, la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Il concerto di Ava Max al Fabrique di Milano inizierà alle 21.

Diamonds & Dancefloors

My Head & My Heart

Who’s Laughing Now

Hold Up (Wait a Minute)

Kings & Queens

Weapons

Maybe You’re the Problem

Ghost

Cold as Ice

Belladonna

Not Your Barbie Girl

Salt

One of Us (acustico)

Alone, Pt. II

Last Night on Earth

Dancing’s Done

Sleepwalker

Million Dollar Baby

Sweet but Psycho

The Motto (Tiësto cover)

Ava Max, biglietti del concerto al Fabrique di Milano

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Ava Max, lunedì 15 maggio a Milano. Posto unico a 28.75 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Fabrique di Milano con i mezzi e in auto

Ecco come arrivare al Fabrique di Milano:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Se si arriva da Milano Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Invece da Milano Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Partendo da Milano Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est