ATEEZ a Milano oggi in concerto al Forum di Assago: la scaletta delle canzoni, orario, biglietti e come arrivare

Crazy Form

Say My Name

WIN

This World

Wake Up

Guerrilla

Cyberpunk

HALAZIA

IT’s You (Yeosang, San, Wooyoung)

Youth (Yunho, Mingi)

Everything (Jongho)

Silver Light

WAVE

Dancing Like Butterfly Wings

MATZ (Seonghwa, Hongjoong)

Ice on My Teeth

ARRIBA

DJANGO

BOUNCY (K‐HOT CHILLI PEPPERS)

WONDERLAND (Symphony No.9 “From The Wonderland”)

Eternal Sunshine / Fireworks (I’m The One) / The Real

WORK

Dreamy Day

UTOPIA

Gli ATEEZ sono attesi oggi in concerto al Forum di Assago a Milano. Dopo il successo del loro tour nordamericano, le superstar del pop mondiale hanno annunciato un tour di 12 città in Europa. Tra queste ci sarà Milano dove gli Ateez si esibiranno proprio il 20 Gennaio all’Unipol Forum per quello che sarà il loro debutto assoluto sui palcoscenici italiani. Ecco la scaletta del concerto, in apertura post.

Dopo essere stati la prima boy band K-pop a esibirsi al Coachella in aprile, gli otto membri del gruppo hanno intrapreso il loro più grande tour negli Stati Uniti, esibendosi in 13 show. La parte europea dei live ha preso il via il 18 gennaio a Lione-Décines, in Francia, per poi fare ancora tappa a Parigi, Berlino, Londra e altro ancora, prima di concludersi a Bruxelles il 25 febbraio.

La band ha conquistato il primo posto nella Billboard 200 con il secondo album in studio “THE WORLD EP. FIN: WILL” e si è assicurato più volte il primo posto nella Billboard Top Albums Sales Chart. Sono anche il primo gruppo musicale sudcoreano ad avere tre diversi album nella top 10 della UK Official Albums Chart in un solo anno.

Il concerto inizierà alle 19.30 e sono disponibili ancora pochissimi biglietti al prezzo di 172,50 euro per il Posto in piedi.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.