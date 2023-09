Aserejé è una canzone del gruppo femminile Las Ketchup, uscita il 15 maggio 2002. Il successo internazionale fu immenso e il pezzo raggiunse le prime posizioni in tutti i Paesi dove venne rilasciata, ad eccezione degli Stati Uniti. Venne incisa anche una versione in inglese del pezzo che non riuscì, comunque, a portare anche l’album d’esordio del trio femminile ai vertici delle chart. Il successo del disco “Hijas del Tomate” fu decisamente inferiore e limitato rispetto al boom ottenuto da Aserejé.

Al centro della canzone c’è questo ragazzo, Diego, del quale parlano e che trovano affascinante. Quando arriva lui, attira tutti gli occhi. Lo incontrano spesso, tutti pendono dalle sue labbra.

Las Ketchup, Aserejé, Testo della canzone

Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina

Viene Diego rumbeando

Con la luna en las pupilas y su traje agua marina

Van restos de contrabando

Y donde más no cabe un alma allí mete a darse caña

Poseído por el ritmo ragatanga

Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12

Para Diego la canción más deseada

Y la baila y la goza y la canta

Y aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-de jé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

No es cosa de brujería que lo encuentre to’ los días

Por donde voy caminando

Diego tiene chulería y ese punto de alegría

Rastafari-afrogitano

Y donde más no cabe un alma allí mete a darse caña

Poseído por el ritmo ragatanga

Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12

Para Diego la canción más deseada

Y la baila y la goza y la canta

Y aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Y aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Y aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Y aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Las Ketchup, Aserejé, Traduzione della canzone

Guarda chi sta arrivando

da dietro l’angolo

arriva Diego mentre balla la rumba.

Con la luna nelle pupille

e il suo vestito verde acqua

sembra di contrabbando

E dove non cè più posto per un’anima

Li si mette ad aumentare la velocità

posseduto dal ritmo del Ragatanga.

E il dj che lo conosce

suona l’inno della mezzanotte

la canzone più desiderata da Diego

e la balla, se la gode e la canta

Aserejé, ja deje tejebe tude jebere

sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí

Aserejé, ja deje tejebe tude jebere

sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí

Aserejé, ja deje tejebe tude jebere

sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí

No è stregoneria

lo incontro tutti i giorni

ovunque vada.

Diego è atrattivo

e quel punto di allegria

rastafari afro-zingaro

E dove non cè più posto per un’anima

Li si mette ad aumentare la velocità

posseduto dal ritmo del Ragatanga.

E il dj che lo conosce

suona l’inno della mezzanotte

la canzone più desiderata da Diego

e la balla, la gode e la canta

Aserejé, ja deje tejebe tude jebere

sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí

Aserejé, ja deje tejebe tude jebere

sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí

Aserejé, ja deje tejebe tude jebere

sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí