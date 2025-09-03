Arriva la reunion per il gruppo pop venerato dai giovani: l’annuncio dopo anni

A sette anni dallo scioglimento ufficiale, le Fifth Harmony tornano a far parlare di sé con una reunion a sorpresa che ha entusiasmato i fan di tutto il mondo. Il 31 agosto 2025, Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani si sono esibite insieme per la prima volta dal 2018, sorprendendo il pubblico durante

A sette anni dallo scioglimento ufficiale, le Fifth Harmony tornano a far parlare di sé con una reunion a sorpresa che ha entusiasmato i fan di tutto il mondo. Il 31 agosto 2025, Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani si sono esibite insieme per la prima volta dal 2018, sorprendendo il pubblico durante il concerto dei Jonas Brothers al Dos Equis Pavilion di Dallas, in Texas. Assente, come noto, Camila Cabello, che ha scelto di proseguire la propria carriera da solista.

La reunion a sorpresa e i piani per il futuro delle Fifth Harmony

Il ritorno sul palco delle quattro artiste è stato accompagnato da un medley dei loro brani più celebri, tra cui il successo Work From Home, senza però un nuovo repertorio inedito. L’account ufficiale del gruppo su X, inattivo da tempo, ha rilanciato l’evento con l’hashtag #FifthHarmonyFollowSpree e un messaggio di ringraziamento ai Jonas Brothers: “Thank You @Jonasbrothers for having us”.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, le Fifth Harmony starebbero pianificando un ritorno ufficiale nel 2026 in occasione del decimo anniversario dell’album 7/27, con un tour che escluderà Camila Cabello e un documentario dedicato al comeback del gruppo. Il progetto potrebbe essere gestito da Will Bracey, marito di Ally Brooke, segnando un’ulteriore evoluzione nel percorso della band. Tuttavia, Lauren Jauregui ha recentemente dichiarato a People: “Abbiamo tanto amore per Fifth Harmony… forse in futuro, ma non ora”, chiarendo che al momento non è prevista nuova musica originale.

Le carriere soliste delle componenti delle Fifth Harmony

Durante questi sette anni di pausa, Ally, Dinah, Lauren e Normani hanno portato avanti con successo le proprie carriere da soliste. Ally Brooke ha pubblicato singoli come Low Key (2019), ha scritto il memoir Finding Your Harmony (2020) e partecipato a programmi televisivi come Dancing With The Stars. Dinah Jane ha lanciato l’EP omonimo e nel 2023 il singolo Ya Ya, oltre a recitare nel film Netflix The After Party. Lauren Jauregui ha pubblicato due EP, Prelude (2021) e In Between (2023), consolidando la sua presenza nel panorama musicale indipendente. Normani ha invece ottenuto riconoscimenti con singoli come Love Lies, Motivation e Wild Side, pubblicando nel 2024 il suo primo album solista, Dopamine. Inoltre, è stata modella per Savage X Fenty e giudice in programmi di successo quali RuPaul’s Drag Race.

Questa reunion rappresenta dunque un momento nostalgico e significativo per i fan della girl band, che si preparano a un 2026 ricco di eventi celebrativi e contenuti dedicati al gruppo, pur in assenza di nuova musica originale.