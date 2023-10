Tony Colombo è stato arrestato in un blitz anticamorra avvenuto alle prime luci della giornata. Insieme all’uomo, sono stati fermati anche la moglie Tina Rispoli – già vedova del boss Gaetano Marino – e Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro. Numerosi gli indiziati, in totale, ben 27 persone. Come riportato anche da RaiNews, si parla -nell’ordine- di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta aggravata agevolata, associazione a delinquere aggravata dall’aver agevolato un clan mafioso e dal carattere della transnazionalità finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

Inoltre sono stati sequestrati anche beni per 8 milioni di euro.

Perché Tony Colombo è stato arrestato?

Entrando nei dettagli, ecco le accuse che riguarderebbero Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli. I due avrebbero fatto affari con il clan di Secondigliano (con 500 mila euro), successivamente reinvestito per l’acquisito dei materiali e dei macchinari necessari all’allestimento di una fabbrica di sigarette.

Secondo le indagini e le accuse, Tony Colombo e la moglie avrebbero partecipato alla nascita di brand d’abbigliamento, il “Corleone“, e alla realizzazione di una bevanda energetica denominata “9 mm”. E le forze dell’ordine sottolineano come questi nomi siano “evocativi e quasi ammiccanti al mondo della criminalità organizzata”.

Nel passato, Tony Colombo è stato al centro di polemiche e dell’attenzione della magistratura per aver chiesto la mano della compagna (poo futura moglie) in Piazza Plebiscito a Napoli, con un mini concerto senza autorizzazione alcuna e per le nozze in grande stile -corteo e banda inclusi, per la città- con la presenza pure di dipendenti pubblici impegnati a suonare durante l’evento.

L’ultimo disco in studio del cantautore risale al 2016 e si intitola “Sicuro”. Il prossimo 26 dicembre -giorno di Santo Stefano- era previsto un suo concerto al Palapartenope di Napoli, a partire dalle 21.

Il 20 ottobre, invece, era previsto un live al Teatro Al Massimo a Palermo.