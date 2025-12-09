Arisa, sua sorella è identica a lei: due gocce d’acqua

La celebre cantante ha una sorella, Sabrina, cui è molto legata e con cui si ritaglia spesso del tempo. Ecco cosa sappiamo di lei.

Quando si parla di Arisa, la prima cosa che viene in mente è la sua voce inconfondibile e il successo ottenuto nel mondo della musica. Ma pochi conoscono la figura silenziosa e creativa di sua sorella minore, Sabrina Pippa, che, pur essendo lontana dai riflettori, condivide con Arisa la passione per l’arte e il design. Le due hanno un legame molto profondo, nonostante gli ambienti diversi.

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa. La famiglia Pippa, originaria di Pignola, un piccolo comune in provincia di Potenza, è molto unita. Arisa ha spesso raccontato della sua infanzia felice trascorsa insieme ai genitori, Antonio Pippa e Assunta Santarsiero, e alle sue sorelle. In particolare, il rapporto con Sabrina è speciale. Arisa stessa ha dichiarato durante un’apparizione al programma Vieni da me con Caterina Balivo: “Ci sono dei periodi in cui sono spenta, mia sorella Sabrina è l’unica che riesce a farmi ridere di gusto. Mi imita, così mi fa capire quanto sono scema. Ha una carica comica davvero pazzesca”. Le due, nonostante le distanze fisiche, sembrano condividere una sintonia incredibile, tanto da far sembrare che nulla le separi davvero.

La sorella di Arisa

Sabrina, all’anagrafe, è un’artista a modo suo. Dopo aver completato gli studi all’Istituto Artistico di Potenza, si è laureata al Politecnico di Milano, per poi intraprendere la carriera di visual designer e junior graphic designer. La sua vita professionale è focalizzata sul design, e dal 2018 lavora presso la Neni Studio di Berlino. Ma la sua connessione con il mondo musicale non si ferma qui: sembra infatti collaborare anche con Pipshow, l’etichetta discografica fondata dalla sorella Arisa. Un legame forte, che va oltre le distanze fisiche che separano Sabrina, che vive a Berlino, e Arisa, che è più spesso nel nostro paese.

Sebbene Sabrina non sia una figura pubblica come la sua celebre sorella, le due sono molto legate. A testimoniare la loro intesa, ci sono le foto pubblicate da Arisa su Instagram, dove si può vedere la cantante trascorrere dei giorni felici con Sabrina tra musei, ristoranti e caffè. Insomma, basta scorrere i feed dei vari social per avere prova del loro legame speciale.

Un’altra sorella, Isabella, vive a Chester, nel Regno Unito, dove lavora come nutrizionista e Product Development Manager. Lì, ha messo radici con il marito e i due figli, portando avanti una vita apparentemente diversa, ma comunque legata alla famiglia.