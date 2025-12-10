Ariana Grande cos’ha fatto dietro le quinte di Wicked: l”indiscrezione emerge solo ora

Nel mondo feroce e competitivo dello spettacolo c’è chi si distingue non solo per il talento ma anche per la generosità. Ariana Grande è balzata su tutti i giornali per un insolito comportamento assunto dietro le quinte di Wicked, l’adattamento cinematografico dell’Atto I del musical di Winnie Holzman e Stephen Schwartz, che offre una nuova visione del magico racconto senza tempo de Il Mago di Oz, diretto da Jonathan Murray Chu. Solo adesso, a distanza di un anno, dall’ uscita in cui la vediamo nei panni di Glenda, emerge un’immagine della popstar molto diversa dalle narrazioni patinate a cui di solito il pubblico è abituato.

La rivelazione arriva direttamente da chi Ariana la conosce come pochi: il suo vocal coach storico, Eric Vetro. Un professionista che ha accompagnato la cantante per anni e che oggi decide di rompere il silenzio, raccontando un episodio che, a posteriori, avrebbe potuto addirittura stravolgere le sorti del casting.

Ariana Grande ha sempre desiderato di vestire i panni di Glinda e l’opportunità cinematografica fin da subito è apparsa come la realizzazione di un sogno. Tuttavia dietro le quinte si è mossa in modo molto diverso da una star in lotta per una parte. E quello che ha fatto, secondo chi le è stato accanto in quelle settimane decisive, è la ragione per cui questa storia non può che far parlare.

Un aiuto inaspettato, a costo di tutto

Secondo il professionista, mentre Ariana si preparava alle audizioni ufficiali, non avrebbe esitato a dare una mano anche ad altre attrici interessate allo stesso ruolo. Un comportamento decisamente atipico per un ambiente in cui la competizione è spesso serrata, soprattutto quando in palio c’è un personaggio iconico come Glinda in un progetto di questa portata.

“Lei ha in realtà incoraggiato alcune delle altre ragazze e ha detto: ‘Dovreste davvero andare da Eric e lavorarci con lui’. Ha portato con lei una delle ragazze e hanno cantato insieme. Non è fantastico?”. Ha fatto sapere Vetro. Quindi non solo consigli, non solo incoraggiamenti: Ariana avrebbe addirittura indirizzato alcune candidate verso lo stesso coach, accompagnandole personalmente alle sessioni private. Un gesto di una spontaneità quasi disarmante, che lo stesso Vetro ammette di aver osservato con incredulità.

La generosità della cantante non è passata inosservata nemmeno nella sua cerchia più ristretta. Perfino la madre, racconta sempre il coach, avrebbe espresso qualche dubbio: “‘Ma è impazzita? Perché ti sta portando delle persone in modo che le aiuti?’. E ho risposto: ‘Beh, perché penso che sia semplicemente così. Lei è generosa in quel modo'”

L’episodio, oggi emerso solo grazie alle parole del vocal coach, sembra disegnare una figura diversa da quella che il gossip tende a raccontare. Non solo una professionista ambiziosa e meticolosa, ma una donna convinta che la parte dovesse andare davvero alla persona più adatta, a prescindere da chi fosse. Un’attitudine che colpisce ancora di più se si considera che proprio quel ruolo le ha portato la sua prima nomination agli Oscar.

E mentre i fan si godono Wicked – Parte 2, uscito recentemente sul grande schermo, questa storia getta una luce nuova sulla dinamica tra la streghetta Buona di Oz (ed è il caso davvero di dirlo) e il mondo che la circonda.