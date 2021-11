Aria è una canzone di Lucariello e Raiz, contenuta nell’album Il Vangelo secondo Lucariello, pubblicato nel 2018, e utilizzata per le prime scene di Gomorra 5, la stagione finale della serie in onda su Sky dal 19 novembre 2021, nata da un’idea di Roberto Saviano.

Per Gomorra – La Serie, Lucariello, insieme a ‘Nto, ha anche realizzato la famosa sigla di chiusura, Nuje Vulimme ’Na Speranza.

Aria: la canzone in Gomorra 5

La stagione finale della serie di Sky si apre con la caccia a Genny Savastano, interpretato da Salvatore Esposito, oramai latitante e nascosto in un bunker sottoterra, protetto da Don Angelo detto ‘O Maestrale, uno dei nuovi personaggi interpretato da Domenico Borrelli.

Nelle prime scene, vediamo le forze dell’ordine catturare una serie di persone che, successivamente, si rivelano solo molto somiglianti a Genny Savastano. Nel frattempo, Genny, in preda agli incubi, si sveglia improvvisamente, per raggiungere un tetto dove può vedere Napoli dall’alto, con le sirene delle polizia, e per prendere un po’ d’aria, quell’aria che dà il titolo alla canzone che si sposa perfettamente con la scena.

Clicca qui per vedere il video realizzato con le scene di Gomorra 5.

Lucariello & Raiz – Aria: testo

Addò ‘o tiempo nun esiste

E ‘a pacienza nun abbasta

Addò e metri so’ chilometri

Ind’ ‘a capa e chi resiste

Ind’ a nu bicchiere ‘o mare

Ind’ all’uocchie tengo ‘o cielo

Stongo ccà.

I’ penzo sulo a dimani

A te ca m’aspietti fore

Viento ‘nfaccia ngoppo ‘o mezzo

‘A pelle abbrucia sotto ‘o sole

Damme n’ora ancora

Me voglio scurdà

Ca ccà se more.

Aria voglio ll’aria

So’ vivo e voglio rispirà chist’

Aria damme ll’aria.

Ora d’aria

Core raro

Viento ‘e mare

300 orari ‘ncoppo ‘o lungomare

Caro e amaro

Siente ‘e spari

Mmiezo ‘e grade

So’ ‘e criature che pazzeano a Carnevale

Si ‘o sciore nuovo che dà culore a ‘stu rione

‘A rosa fore ‘o balcone d’ ‘a signora

‘E vocche rosse d’ ‘e guaglione int’ ‘e quartieri.

Si’ ‘a primmavera

‘a primma femmena overa

‘a primma rima dint’ ‘o stereo

dimmèllo ca sotto ‘o rimmel st’uocchie so’ sinceri

si ‘o cielo blu ca nun trase int’ ‘a galera

si’ a vocca ca me vasa tutt’ ‘e sere.

Quann m’astrigne me faje scurdà

D’ ‘o mmale

Pe’ me’ si’ ‘a primma ll’ate so’ tutt’eguale

Stasera ascimmo te voglio purtà luntano

Si’ ll’oro ca nun se accatta cu’ ‘e denari

Si’ n’ora d’aria.

Aria voglio ll’aria

So’ vivo e voglio rispirà chist’

Aria damme ll’aria.

So’ vivo e voglio rispirà chist’

Aria voglio ll’aria

So’ vivo e voglio rispirà chist’

Aria damme ll’aria.