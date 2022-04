Aria, Devil A: testo, video e significato della canzone

E’ in rotazione radiofonica da venerdì 22 aprile “Aria” il nuovo singolo di Devil A (ex allievo della scuola di ‘Amici’) feat. Aleam

Tutte le mie canzoni nascono in un angolo di casa, a ridosso della cucina. E soprattutto di sera, o di notte. La sera in cui è nata ARIA, ho urlato questa parola perché metaforicamente avvertivo una mancanza oppure era la parola più semplice da urlare per poter dissipare le malinconie di quella sera. A volte, ci si distanzia anche dalle persone che ami, per proteggerle dai tuoi imminenti errori. Dopo le prime note vocali e le parole del testo, le mie ansie, le paure, le paranoie sono diventate un cumulo di macerie. Questa sensazione liberatoria l’ho immediatamente condivisa con Daniele Franzese, che guida sapientemente i miei istinti musicali e doma i miei sbalzi d’anima e di umore, e con Aleam, un amico saggio che, con la penna e le note, dà immagini nitide a tutto ciò che ‘sente’. Aria è nata per essere ascoltata, cantata, urlata, condivisa. Respiratela con me.

A seguire, trovate il testo e cliccando sulla foto il video della canzone.

Chiudo gli occhi e sono da te,

vorrei camminare senza mai cadere

fingere di stare bene.

Ho ricordi vaghi di me,

quando non pensavo ed ero

stanco ma felice ora penso che…

dovrei staccare un po’

non dormo ormai da giorni

mi ami oppure no

dove è che ti nascondi

sono quel finale di un film

che non capirai

non mi disturbare che sono in chill

ci sentiamo dai

non mi manca apposto così

mi dispiace averti persa ma sono qui

adesso scivolare addosso

non pensare a niente

un manicomio intorno

ed ora che ti voglio

mi manca l’aria

mi manca l’aria

Non ne posso più

Puoi dirmelo tu

com’è che finirà?

Mi manca l’aria.

Ho spento tutto per un po’

chissà se mi credi

mandi in crisi anche il mio iPhone

e anche a me baby

ricordo tutto quanto di quella sera

tu che non mi parli e quella faccia seria

dimmelo adesso

se è vero che poi un sogno si avvera

scivolare addosso

non pensare a niente

un manicomio intorno

ed ora che ti voglio

mi manca l’aria

mi manca l’aria

Non ne posso più

Puoi dirmelo tu

com’è che finirà?

Mi manca l’aria.

Sbalzi d’umore, sudorazione

generazione che non genera azione

ci hanno fermati con i sogni addosso

tutta una parte di vita che ho rimosso

che ho rimosso

e non so più dove è

e non so più dove

Non ne posso più

Puoi dirmelo tu

com’è che finirà?

Mi manca l’aria.

Non ne posso più

Puoi dirmelo tu

com’è che finirà?

Mi manca l’aria.