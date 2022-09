Siamo arrivati all’ultimo appuntamento di “Arena Suzuki 60 70 80 e 90”, lo show presentato da Amadeus all’Arena di Verona. Tre puntate, per questa seconda edizione del programma, con i cantanti italiani e stranieri che hanno conquistato le classifiche internazionali. Domani sera, 1 ottobre 2022, sarà l’occasione per riascoltare alcuni dei più grandi successi degli anni 60/70/80/90, dagli 883 e Patty Pravo a Patrick Hernandez e Bonnie Tyler. La terza serata andrà in onda a partire dalle 21.30 circa su Rai 1, subito dopo la conclusione della puntata de “I soliti ignoti”.

Arena Suzuki 60 70 80 e 90, puntata 1 ottobre 2022, Cantanti ospiti

Ecco tutti i cantanti ospiti della terza puntata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90 in onda sabato 1 ottobre 2022:

Max Pezzali e Mauro Repetto (883) Con “Nord Sud Ovest Est”, Bonnie Tyler Con “Total Eclipse Of The Heart”, Sister Sledge Con “We Are Family”, Patty Pravo con “E Dimmi Che Non Vuoi Morire”, Snap! con “Rhythm Is A Dancer”, Al Bano Con “Nel Sole”, Corona Con “The Rhythm Of The Night”, Patrick Hernandez Con “Born To Be Alive”, P. Lion Con “Happy Children, Crystal Waters Con “Gipsy Woman”, Los Locos Con “Macarena”, Neja con “Restless”, Michele Zarrillo Con “Cinque Giorni”, Nathalie dei Soundlovers con “Surrender”, Limahl con “Never Ending Story”.

I brani indicati sono solo alcuni di quelli che, durante la serata, interpreteranno dal vivo, davanti al pubblico dell’Arena di Verona.

Come per la prima edizione andata in onda nel 2021 e per le puntate trasmesse nelle precedenti settimane, Amadeus torna in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso delle serate farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e la sua playlist dagli anni Sessanta agli anni 90.

Puntata 1 ottobre 2022, dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la terza e ultima puntata su Rai 1 a partire dalle 21.25 circa e, in simultanea, anche in streaming sul sito di Raiplay. Noi di Soundsblog seguiremo e vi racconteremo la serata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto