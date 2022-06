Dopo il successo dell’edizione 2021, torna – a settembre 2022- “Arena 60 70 80 90“, un appuntamento – in tre serate- dall’Arena di Verona con la musica di quattro decenni, italiana e straniera, condotta da Amadeus. Quest’anno ci sarà una puntata in più e sarà possibile partecipare ai concerti dal 12 al 14 settembre. Ecco, a seguire, tutte le anticipazioni e le informazioni sui biglietti. I live saranno registrati e trasmessi, in prima serata su Rai 1, da metà settembre circa.

Arena 60 70 80 90, ospiti e cantanti

Come riportato dalla conferenza stampa dei colleghi di TvBlog, Amadeus ha assicurato presenze importanti:

Grandi nomi in trattativa? Sì, ce ne sono. Di più, non posso dire! Si lavora per i grandi nomi. Tante trattative non sono ancora chiuse e se non sono chiuse, non si possono dire i nomi. In questo momento, stiamo a 48 artisti”

Anche quest’anno ci sarà la consolle. E rivela:

“Tante canzoni mi si sono incollate addosso. Il decennio che ho vissuto meno, ovviamente, sono gli anni ’60, essendoci nato. Quello che ho vissuto in maniera particolari sono gli anni ’70, con le prime serate, le prime feste. Gli anni ’80 sono stati gli anni del mio arrivo a Milano. Poi gli anni ’90 sono gli anni delle serate, delle discoteche. Ogni decennio ha la sua importanza. Se devo scegliere, scelgo gli anni ’70”

Sugli ospiti certi durante le serate di Arena 60 70 80 90 ha anticipato:

“Quest’anno abbiamo aggiunto gli anni ’90, un altro decennio iconico. Ogni decennio ha le proprie canzoni entrate nella storia della musica. E accadrà la stessa cosa anche nella serata delle cover del Festival di Sanremo. Ho un breve elenco di alcuni nomi: Holly Johnson dei Frankie Goes to Hollywood, Gloria Gaynor, Bonnie Tyler, gli Snap!, Ornella Vanoni, Rita Pavone, Paul Young, Gianluca Grignani, gli Aqua e Richard Sanderson. Ogni cantante eseguirà almeno due brani. Questi 40 anni di musica ci appartengono, raggruppano un target che va dai ragazzi, che conoscono queste canzoni, agli adulti. E’ una serata per famiglie. Saranno tre serate di grande festa e di grande musica”

Arena 60 70 80 90, biglietti

Sono già disponibili i biglietti, in vendita, per le tre serate. Potete cliccare qui per acquistarli.

Per le serate singole sono disponibili posti in poltroncina numerata a 24 euro e platea numerata a 40 euro. Gradinata numerata a 10 euro.

Per tre serate, invece, il prezzo è 65 euro per poltroncina numerata e 110 euro per platea numerata.