Si intitola “The car” il nuovo disco degli Arctic Monkeys. Ad annunciarlo è stata la stessa band che, con le parole del frontman Alex Turner, ha rivelato che l’album riporterà il gruppo “sulla terra” seguendo il suono intergalattico del loro ultimo lavoro, “Tranquillity Base Hotel and Casino”. Il cantante ha rivelato a Big Issue:

“Penso che ci siamo avvicinati a una versione migliore di un suono generale più dinamico con questo disco. Le corde di questo album entrano e sfocano ed è stata una mossa deliberata e si spera che ogni cosa abbia il suo spazio. C’è il tempo in cui la band viene in primo piano e poi gli strumenti a corda arrivano in primo piano”

Sempre dalle prime anticipazioni rivelate, gli Arctic Monkeys hanno registrato l’album con il produttore regolare del gruppo, James Ford, e inciso a Butley Priory, un monastero convertito nelle zone rurali del Suffolk. Una scelta dettata da una condizione e da una scelta ben precise:

“Ci sono un sacco di dischi dei Led Zeppelin e degli Stones dove erano in questa casa di campagna e poi sono andati a sistemare tutto e a sovrainciderlo in un altro posto. Ci siamo andati d’estate, abbiamo preso tutta l’attrezzatura, abbiamo preso la materia prima e poi l’abbiamo portata altrove”

L’uscita di “The Car” arriva 20 anni dopo la formazione degli Arctic Monkeys a Sheffield e Turner vuole che il gruppo rimanga fedele alle proprie radici.

“Devi seguire il tuo istinto nello stesso modo in cui hai fatto, fin dal primo luogo. In questo modo, sembra che tutto sia collegato a noi 20 anni fa nel garage, quando era puro istinto”

Ecco la tracklist del nuovo disco, The Car, disponibile dal 21 ottobre 2022:

‘There’d Better Be a Mirrorball’

‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’

‘Sculptures Of Anything Goes’

‘Jet Skis On The Moat’

‘Body Paint’

‘The Car’

‘Big Ideas’

‘Hello You’

‘Mr Schwartz’

‘Perfect Sense’