Josh Middleton non è più un componente degli Architects. Il gruppo metalcore britannico ha annunciato che il chitarrista non è più nella band. Fortunatamente, deducono che la separazione è stata cordiale e che “rimangono amici intimi”. Proprio lo stesso gruppo, per primo, ha condiviso l’addio del musicista:

“È con il cuore pesante che annunciamo che il tempo di Josh nella band è giunto al termine. È diventato gradualmente evidente che dobbiamo prendere strade separate, ma rimaniamo amici intimi. Josh è stato un’àncora di salvataggio per il gruppo dopo che abbiamo perso Tom e ci ha dato un modo per mantenere viva la band attraverso l’esperienza più difficile delle nostre vite. Gli saremo sempre grati per questo. Gli auguriamo il meglio per i suoi impegni futuri e suggeriamo a tutti di tenere d’occhio il nuovo disco dei Sylosis entro la fine dell’anno”

Poco dopo, anche Josh Middleton ha condiviso il post sul suo account Instagram, aggiungendo:

Vorrei solo aggiungere un sentito ringraziamento ai fan degli Architects per aver accettato così tanto me e la musica che ho portato alla band. Tutte le parole gentili e il supporto nel corso degli anni sono stati molto apprezzati. Come dice la dichiarazione, rimaniamo tutti amici e auguro alla band di continuare ad avere successo in futuro!

Middleton è entrato ufficialmente a far parte di Architects nel 2017, assumendo l’incarico di chitarra solista dopo la morte nel 2016 del co-fondatore Tom Searle. A seguire, è apparso su tutti i dischi in studio da Holy Hell del 2018 al loro più recente “The Classic Symptoms of a Broken Spirit” uscito nel 2022.

Come anticipato, il chitarrista continuerà a collaborare con l’altra band, i Sylosis. L’ultimo album è stato Cycle of Suffering, pubblicato nel 2020. All’inizio di quest’anno, tuttavia, hanno pubblicato un nuovo singolo (“Deadwood”), con Middleton che afferma che è “il primo assaggio di quello che sarà un anno molto impegnativo per la nuova musica dei Sylosis”