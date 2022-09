Gli Arcade Fire si esibiranno sabato 17 settembre 2022 al Forum di Assago, con una tappa del loro “The WE tour”. Gli Arcade Fire sono una band indie rock canadese, composta da marito e moglie, Win Butler e Régine Chassagne, insieme a Richard Reed Parry, Tim Kingsbury e Jeremy Gara. L’attuale formazione della band in tournée comprende anche l’ex membro principale Sarah Neufeld e i polistrumentisti Paul Beaubrun, Dan Boeckner ed Eric Heigle. Ciascuno degli album in studio della band contiene contributi del compositore e violinista Owen Pallett. Qui sotto potete trovare tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto degli Arcade Fire, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Arcade Fire, Milano, 17 settembre, Biglietti

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto degli Arcade Fire al Forum di Assago. Si parte dai 41,35 euro del terzo settore arrivando fino ai 64,45 del Primo settore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Arcade Fire, Milano, 17 settembre, Scaletta concerto e orari

La scaletta del concerto degli Arcade Fire cambia spesso ma, a seguire, potete leggere i titoli delle canzoni che saranno eseguite durante i live. Si inizierà alle 21.

We Used to Wait

Age of Anxiety I

Ready to Start

Afterlife

Reflektor

Neighborhood #3 (Power Out)

Rococo

Age of Anxiety II (Rabbit Hole)

The Lightning I

The Lightning II

Rebellion (Lies)

The Suburbs

WE

Unconditional I (Lookout Kid)

Haïti

Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

Everything Now

End of the Empire I-III

End of the Empire IV (Sagittarius A*)

Wake Up

Come arrivare al Forum di Assago con i mezzi o in auto

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago per assistere al concerto degli Arcade Fire:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.