Concerto degli Aqua stasera, 27 maggio 2023, al Fabrique di Milano. Un’occasione unica per poter ascoltare i successi più noti e amati della band, esplosa in tutto il mondo grazie al boom di “Barbie girl”. Sono seguite molte altre hit come “Doctor Jones” e la ballad “Turn back time”. Qui sotto, a seguire, la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Aqua, Milano, la scaletta del concerto al Fabrique

Il concerto degli Aqua inizierà alle 21. Qui sotto la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani.

Roses Are Red

Happy Boys & Girls

My Oh My

My Mamma Said

Viva Las Vegas

An Apple a Day

Around the World

Hero

Calling You

Freaky Friday

Doctor Jones

Turn Back Time

Cartoon Heroes

Barbie Girl

Lollipop (Candyman)

Back to the 80’s

Aqua, Milano, biglietti per il concerto al Fabrique

Sono ancora disponibili biglietti per la data del 27 maggio 2023 al Fabrique di Milano. Il prezzo unico del biglietto è di 51,75 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Fabrique di Milano

Ecco come arrivare al Fabrique di Milano:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Da Milano Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Partendo da Milano Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Se si arriva da Milano Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale esta