Aprile 2025, un mese di grandi live: sul palco Vecchioni, Baglioni, Jovanotti e tanti altri. Biglietti e info

Aprile 2025, in programma diversi live: da Vecchioni a Claudio Baglioni e Jovanotti sono tantissimi gli artisti in tour. Tutte le info.

Aprile 2025 si annuncia un mese ricco di eventi musicali. Diversi i live in programma che hanno già ottenuto il sold out in diverse date. Pronti a tornare sul palco, per cantare insieme ai numerosi fans, artisti di spessore come Roberto Vecchioni, Claudio Baglioni e Jovanotti, Quest’ultimo è molto atteso dal suo pubblico dopo l’incidente in bicicletta avuto lo scorso anno. I concerti sono già in programma e tutte le info su dove acquistare i biglietti possono essere reperite sui siti di riferimento.

Oltre agli artisti citati saranno in tour in giro per l’Italia tra teatri, palazzetti e stadi, voci consolidate come quella di Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, ma anche Francesco Gabbani e Fabrizio Moro e ancora Ermal Meta, Ron, e Fabio Concato, Michele Zarillo. Saranno in concerto anche diversi gruppi storici come I Nomadi e I Negrita. Le date annunciate hanno avuto un immediato riscontro da parte del pubblico che è felicissimo di cantare dal vivo.

Di seguito tutte le location, città e biglietti degli eventi in programma per il mese di Aprile 2025. Da nord a sud sono diverse le città interessate, tutte facilmente raggiungibili con i mezzi e treni. L’elenco degli eventi è decisamente ricco ed è consultabile anche sui vari portali e pagine social degli artisti interessati.

I concerti di Aprile 2025: tutte le info

Enrico Ruggeri

1 aprile ore 21, Magazzini Generali, Milano

3 aprile ore 21, Largo Venue, Roma

Umberto Tozzi

1 e 2 aprile ore 21, Auditorium del Lingotto G. Agnelli, Torino

5 aprile ore 21, Teatro Dis_Play, Brescia

7 aprile ore 21, Teatro Galleria, Legnano

9 aprile ore 21, Teatro Ponchielli, Cremona

12 aprile ore 21, PalaFacchetti, Treviglio (Bergamo)

14 aprile ore 21, Teatro Arcimboldi, Milano

16 aprile ore 21, Teatro Europauditorium, Bologna

17 aprile ore 21:15, Gran Teatro Geox, Padova

19 aprile ore 21, Palasport, Bolzano

25 aprile ore 21, Teatro Lyrick, Assisi

26 aprile ore 21, Teatro delle Muse, Ancona

28 aprile ore 20:45, Teatro Verdi, Firenze

29 aprile ore 21, Teatro Verdi, Montecatini

Claudio Baglioni

1 e 2 aprile ore 21, Teatro Coccia, Novara

4 e 5 aprile ore 21, Teatro Romolo Valli, Reggio Emilia

14 aprile ore 21, Teatro Gaetano Donizetti, Bergamo

17 e 18 aprile ore 21, Teatro Politeama Pratese, Prato

19 aprile ore 21, Teatro della Pergola, Firenze

23 e 24 aprile ore 21, Teatro Filarmonico, Verona

29 e 30 aprile ore 21, Teatro Bonci, Cesena

Fabrizio Moro

1 aprile ore 21, Palazzo Dello Sport, Roma

3 aprile ore 21, Unipol Forum, Milano

Samuele Bersani

2 aprile ore 21, Politeama Rossetti, Trieste

7 aprile ore 21, Gran Teatro Geox, Padova

14 aprile ore 21, Teatro Dis_Play, Brescia

18 aprile ore 21, Teatro Metropolitan, Catania

Francesco Gabbani

4 aprile ore 21, Pala Terni, Terni

17 aprile ore 21, Palazzo Dello Sport, Roma

Ermal Meta

5 aprile ore 21, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

11 aprile ore 21, Teatro Verde, Brindisi

12 aprile ore 21:30, Cinema Teatro Garden, Rende (Cosenza)

14 aprile ore 21, Teatro Bellini, Napoli

17 aprile ore 21, Teatro Puccini, Firenze

18 aprile ore 21, Teatro delle Muse, Ancona

19 aprile ore 21, Palazzo dei Congressi, Riccione

26 aprile ore 21, Teatro Carcano, Milano

30 aprile ore 20:30, Teatro Colosseo, Torino

Ron

6 aprile ore 18, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

Michele Zarrillo

6 aprile ore 21, Teatro Vittorio Emanuele, Messina

Fabio Concato

6 aprile ore 21, Teatro Massimo, Pescara

14 aprile ore 21, Politeama Genovese, Genova

17 aprile ore 21, Teatro Europauditorium, Bologna

26 aprile ore 21, Teatro del Fuoco, Foggia

Lorenzo Jovanotti

9, 10, 12, 13, 15 e 16 aprile ore 21, Inalpi Arena, Torino

(le date di Roma sono tutte sold out)

Pupo

9 aprile ore 21, Teatro Alfieri, Torino

12 aprile ore 21, Teatro Moderno, Grosseto

Negrita

9 aprile ore 21, Casa della Musica Federico I, Napoli

12 aprile ore 21, GNX Arena, Ravenna

16 aprile ore 21, Teatro della Concordia, Venaria Reale (Torino)

18 aprile ore 21:15, Teatro Clerici, Brescia

24 aprile ore 21, Palazzetto dello Sport. Rovereto (Trento)

Nomadi

9 aprile ore 21, Teatro dei Fluttuanti, Argenta (Ferrara)

12 aprile ore 21:30, PalaRiviera, San Benedetto del Tronto

18 aprile ore 21, Teatro Galleria, Legnano (Milano)

Roberto Vecchioni

10 aprile ore 21, ChorusLife Arena, Bergamo

15 aprile ore 21, Teatro Augusteo, Napoli

17 aprile ore 21:15, Teatro Clerici, Brescia

18 aprile ore 21, Teatro Carlo Felice, Genova

24 aprile ore 21, Teatro Ariston, Sanremo