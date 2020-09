Appesi alla luna, The Zen Circus: nuovo singolo dal 2 ottobre 2020

Sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 2 ottobre “Appesi alla luna”, il nuovo singolo e videoclip di The Zen Circus.

The Zen Circus: 10 album, un EP, una raccolta, un’infinità di concerti in oltre 20 anni di carriera, festeggiati nel 2019 con un importante sold out al Palazzetto dello Sport (Paladozza) di Bologna. E ancora la partecipazione in gara a Sanremo 2019 e la pubblicazione di un romanzo anti-biografico per Mondadori (settembre 2019), entrato direttamente nella Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani, a suggellare due decadi di attività in cui The Zen Circus hanno creato e consolidato un nutritissimo pubblico e accresciuto l’interesse da parte della critica.

La band torna ora con un nuovo singolo, primo tassello che anticipa il prossimo attesissimo album di inediti.

Ecco come è nato il brano: