Antonello Venditti si è vaccinato e ha voluto condividere la bella notizia attraverso i social.

Il cantante ha raccontato di essere stato vaccinato con Astrazeneca e ha invito tutti quanti a seguire il suo esempio e vaccinarsi il prima possibile, per poter uscire al più presto da questo incubo e restrizioni dell’ultimo anno.

Ritorno dalla Nuvola di Fuksas, perché mi sono vaccinato. Prima di farlo ci ho pensato. Poi ho detto: ‘Io voglio fare questo vaccino proletario, perché è giusto farlo’. E credo che sarà quello che funzionerà meglio, l’ho fatto da mezz’ora e l’organizzazione è stata perfetta”

Storia di un vaccino…By Antonello…(vaccino proletario)Astra Zeneca…a proposito non guido io…io fumo solo e siete tutti liberi di scegliere la cosa migliore per la vostra salute🐠🐠 Posted by Antonello Venditti on Monday, March 29, 2021

Antonello Venditti ha espresso la speranza di poter vedere velocemente, tutti quanti, quella famosa luce in fondo al tunnel, a rischiare questo periodo buio:

Speriamo di sviluppare gli anticorpi e preghiamo tutti insieme per tornare a cantare. Evviva i vaccini, tutti i vaccini del mondo, vaccinatevi, così ci potremo di nuovo divertire, abbracciandoci e cantando insieme.

C’è stato anche un momento di evasione e di condivisione mentre riceveva la dose di Astrazeneca. E coosì, Antonello Venditti, ha ricordato i sorrisi, con un ricordo:

“Sono anche stato abbastanza coccolato, devo dire, e preservato da chi voleva fare foto e raccontarmi della propria vita, mentre io pensavo alla mia, in quel momento”

Non sono mancate (purtroppo) le prevedibili critiche da parte di alcune persone, contrarie a quanto raccontato e alla vaccinazione. Ahimé.

Al punto che Antonello Venditti ha dovuto (e voluto) mostrare l’attestazione del vaccino fatto, per rispondere alle polemiche di chi era dubbioso e incredulo. Perché non mancano nemmeno quelli…

Vi abbraccio tutti e fate come volete…ma da me avrete sempre la verità…le bugie lasciamole agli altri!Non vogliamo più serpenti…🐠🐠 Posted by Antonello Venditti on Tuesday, March 30, 2021

Pochi giorni fa, anche Renato Zero aveva condiviso uno scatto durante la vaccinazione:

Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!