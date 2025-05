Antonello Venditti: età, dove vive, moglie e figli, canzoni. Tutto su di lui

Antonello Venditti è uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, presto partirà con il suo nuovo tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition” che ha già registrato sold out per le prime tre date romane. Chi è la moglie, chi sono i figli, le sue canzoni di successo e tutto quello che si deve sapere sul famoso artista.

Classe 1949, oggi Venditti ha settantasei anni e nonostante ne vanta ormai 50 di carriera, non ha alcuna intenzione di smettere di cantare. Lo dimostra il grande tour che ha organizzato in giro per l’Italia, che preannuncia di essere uno straordinario successo. Del resto le sue celebri canzoni sono state la colonna sonora di diverse epoche e la famosa Notte prima degli esami, accompagna ancora oggi i giovani, sono brani che hanno fatto la storia, ma comunque attuali. Chi è la moglie del cantautore, chi sono i figli e tutte le curiosità da conoscere su Venditti.

Chi è la compagna di Antonello Venditti, dove vive il cantante e chi è il figlio

Protagonista del panorama musicale nostrano da ormai cinquant’anni, Antonello Venditti è un cantautore italiano le cui canzoni sono sempre state di rande successo. Con 40milioni di dischi venduti, è tra i cantanti italiani ad aver venduto più copie di album, un record che è senz’altro un grande orgoglio per lui. Nonostante sia tanto famoso, non ama stare sotto i riflettori e ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dall’interesse mediatico.

Al momento non si sa se Venditti abbia una compagna, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Ciò nonostante in passato ha avuto relazioni con diverse donne famose. Tra queste c’è la storia avuta con Simona Izzo, con cui Venditti ha avuto una storia d’amore molto importante da cui è nato Francesco Venditti, unico figlio del cantante romano. La relazione con l’attrice si è poi conclusa e il cantautore ha incontrato Monica Leoffredi. La coppia ha vissuto questa storia in modo riservato e infatti non si conoscono molti dettagli ne i motivi per cui tra di loro è finita.

Recenti voci di gossip affermano che il cantautore abbia – da qualche tempo – un nuovo amore nella sua vita, ma da parte del diretto interessato non c’è mai stata alcuna conferma. Antonello Venditti vive a Roma, dove ha una meravigliosa casa nel cuore della città, precisamente nella rinomata zona di Trastevere. L’artista romano ha anche una casa a Monte Argentario, la sua oasi di pace, dove ha scritto molti dei suoi celebri brani, come “Ricordati di me”e “Amici Mai”.

Con il figlio Francesco oggi Antonello Venditti ha un bellissimo rapporto, tempo fa fu lui a raccontare un aneddoto sul padre. Ospite a La Volta Buona ha spiegato di aver conosciuto meglio il suo papà anche grazie alle sue canzoni, ha sentito sempre il suo sostegno e la sua vicinanza.