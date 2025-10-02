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Annalisa rompe il silenzio sulla maternità: il suo piano sorprende i fan

Annalisa rompe il silenzio sulle maternità: le sue parole sorprendono i fans e invitano alla riflessione. Ecco quali sono i suoi progetti in merito.

di Barbara Di Castro
Annalisa rompe il silenzio sulla maternità: il suo piano sorprende i fan
2 Ottobre 2025 12:00

52 dischi di platino e 14 d’oro, Annalisa è tra le giovani cantanti di maggiore successo della musica italiana. Vanta anche il titolo di prima donna italiana a essere stata premiata ai Billboard Women in Music. Dal debutto ad Amici ad oggi Annalisa ha fatto molta strada e come artista ha cambiato diverse volte pelle, segno di una crescita professionale accurata e mai lasciata al caso. Oggi è prossima a debuttare con un nuovo album, Ma io sono fuoco, in uscita il prossimo 10 ottobre. Un disco a cui tiene particolarmente e a cui ha lavorato con estrema dedizione e passione.

Molti sono certi che sarà l’ennesimo successo dell’ex allieva di Amici, ma lei non nasconde i suoi timori. Intervistata da Vanity Fair, Annalisa ha ammesso di essere in ansia, sta per offrire al pubblico un’altra parte di se:C’è la paura di aprire un altro pezzo del mio mondo alla gente, c’è l’ansia da prestazione: non dormo la notte per i pensieri-matrioska, uno apre l’altro.” Annnalisa ha poi ammesso di tenere molto al giudizio della mamma che è sempre molto critica nei suoi confronti:Mia mamma è molto severa. In corso d’opera fa critiche dritte ma garbate. E nove volte su dieci ha ragione.”

Annalisa ha poi rivelato che per il momento tornare a Sanremo non è tra i suoi piani, è impegnata con il tour e con la promozione del disco e il Festival sarebbe fuori dai suoi progetti. La cantante riconosce di dover molto ad Amici, anche se è certa che avrebbe fatto comunque questo mestiere anche senza il talent. Prima di entrare nella scuola aveva già fatto diversi provini, era determinata a diventare una cantante e in questo i suoi genitori l’hanno sempre sostenuta in modo concreto, anche se per lei avrebbero preferito un futuro diverso.

Annalisa, la paura d’invecchiare, la chirurgia estetica e la maternità

Lo scorso Agosto Annalisa ha compiuto 40 anni, temeva il giorno del suo compleanno tanto che ha dichiarato che si sarebbe chiusa in casa. Poi è uscita con i genitori e il marito e ha metabolizzato il momento. La cantante non nega di avere paura d’invecchiare, e ha poi ammesso di essere favorevole alla chirurgia estetica anche se per il momento non ne ha fatto uso: “Non ho ancora fatto niente, perché ho paura. Però sono favorevole. Mi spiace solo quando vedo ragazze bellissime che, già da giovani, si cambiano i connotati.”

Annalisa e la maternità
Annalisa intervista-foto ig@annalisa- Soundsblog.it

Da mesi in molti si aspettano una dolce attesa, argomento che Annalisa ha sempre evitato. Ora ha deciso di rompere il silenzio e rivelare cosa pensa della maternità: “Serve più tatto quando si parla di maternità, spesso sono le donne stesse a essere troppo leggere. Adotterei volentieri con tutto il cuore e tutta la mente”.

Annalisa: “Pausa forzata per un bambino? Perché fermarsi?”

L’ex allieva di Amici non esclude la maternità, anche se per il momento non è tra i suoi progetti. Tuttavia è convinta che se e quando sarò mamma non necessariamente dovrà prendersi una pausa o smettere di lavorare: “Perché fermarsi? Mi piacerebbe piuttosto seguire le orme di alcune colleghe che hanno trasformato la gravidanza in un progetto artistico, hanno messo la fisicità e le sensazioni di quel momento al servizio della creatività.”

Annalisa ha poi parlato del suo matrimonio e ha ammesso che dopo le nozze il rapporto con il marito non è cambiato molto. Per diverse ragioni professionali vivono tra Savona e Milano e spesso si incontrano a metà strada. Per ora non hanno una quotidianità costante, ma sono entrambi soddisfatti delle loro scelte. La cantante ha poi ammesso di essere gelosa, ma in modo equilibrato.

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