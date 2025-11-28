Con Ma noi siamo fuoco – Capitolo I, Annalisa accende i palasport italiani: uno show diviso in tre sogni, tra sensualità, fragilità e libertà, che è solo l’inizio di un progetto più grande che le consente di pensare in modo ambizioso, anche a palcoscenici sempre più vasti

Annalisa, la nuova era è di fuoco: “Adesso voglio anche gli stadi…”

Per Annalisa il tour che la porta nei principali palasport italiani è davvero il segno di una nuova era. Ma noi siamo fuoco – Capitolo I non è soltanto uno show nei palasport, ma il primo tassello di un racconto in capitoli dedicato alla sua trasformazione artistica e personale.

È lei stessa a descriverlo come un percorso lungo, fatto di step diversi, che parte dall’album e oggi prende forma sul palco, tra scenografie imponenti, visual immersivi e un corpo di ballo che diventa prolungamento del suo istinto.

Annalisa, oggi a Milano

Lo spettacolo è costruito come un viaggio in tre “sogni”: il fuoco, il fiume, la tigre. Tre immagini che parlano del tempo e di come scegliere di viverlo. Il tempo che consuma, trascina, divora, ma che Annalisa decide di abitare diventando lei stessa fuoco, fiume, tigre. Dal vulcano stilizzato che domina la scena al volo tra le stelle durante Tsunami e Stelle, ogni quadro è pensato per raccontare la sua metamorfosi: dall’energia incendiaria di Dipende alle atmosfere più intime del medley al pianoforte, fino all’esplosione finale di Bellissima e Io sono.

È uno show straordinariamente visual quello di Annalisa che si destreggia con grande capacità tra dimensione vocale ed esibizione che la vede padrona del palco e di una proposta che evidentemente sente in modo assolutamente personale.

Libertà, dubbi e forza femminile: Annalisa si racconta sul palco

Nel corso dello show Annalisa, nove album all’attivo e quindici anni di distanza dal suo esordio ad Amici, parla con naturalezza di libertà, corpo e identità. Dal palco invita il pubblico a lasciarsi andare, a vivere il corpo di chi si ha accanto come una continuazione di sé, a non avere paura di cambiare e di affrontare la vita con forza e decisione.

Il corpo di ballo, guidato da Simone Baroni, nasce proprio da questa idea: diventare con lei un unico grande gesto, una illustrazione animata che occupa tutto il palco ed è in grado di mettere in scena il desiderio di esprimersi senza alcun filtro, liberamente.

La tigre e il fuoco

D’altronde Annalisa non ha alcuna intenzione di nascondere le proprie fragilità. Anzi, le sottolinea: si definisce “inquieta e piena di dubbi” che a volte non la lasciano dormire. Ma quei dubbi, spiega, non sono solo un peso: sono la famosa “tigre” che le parla, la personificazione dei pensieri che la spingono a creare. Il dubbio diventa un motore creativo, una spinta a cercare nuove forme e nuove storie da portare in musica.

Dentro questo racconto c’è anche un’attenzione forte al tema della violenza sulle donne e dei rapporti di coppia tossici. Annalisa invita a porsi una domanda semplice e radicale: il luogo in cui vivi e le persone che hai intorno ti amplificano o ti rinchiudono in un recinto? Se succede la seconda cosa, dice, “è tutto sbagliato”. È il suo modo di usare il palco come spazio di consapevolezza, senza proclami, ma partendo dalla propria esperienza.

Prossima tappa lo stadio

Guardando avanti, Annalisa vede questo tour solo come il primo capitolo di un progetto lungo: dopo i palasport arriveranno altri step, non necessariamente legati alla dimensione live. In alcune interviste ha parlato di collaborazioni ma soprattutto di un appuntamento live che per lei potrebbe essere definitivo, magari negli stadi, una consacrazione assoluta di un’artista che, un passo alla volta, si è costruita seriamente e con ostinazione. E che sta raccogliendo in modo ampio e meritato quello che ha seminato.

Stasera e domani Annalisa è al Forum di Assago, completamente esaurito. Poi altre tre date.

Le date del tour di Annalisa Ma noi siamo fuoco – Capitolo I

28 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

29 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

2 dicembre 2025 – Eboli (SA), Palasele

5 dicembre 2025 – Bari, Palaflorio

6 dicembre 2025 – Bari, Palaflorio

10 dicembre 2025 – Bologna, Unipol Arena

13 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena – SOLD OUT

La scaletta di Annalisa

Dipende

Ragazza sola

Chiodi

Bye Bye

Bollicine

Nuda

Eva+Eva

Movimento lento

Avvelenata

Delusa

Tsunami

Stelle

Euforia

Sweet Dreams (Are Made of This) – cover Eurythmics

Il mondo prima di te

Indaco violento

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle – versione acustica

Alice e il blu / Bonsai – versione acustica

Secretly – cover Skunk Anansie

Il diluvio universale

Sinceramente

Mon Amour

Esibizionista

Maschio

Emanuela

Piazza San Marco – brano di Annalisa & Marco Mengoni

Tropicana / Disco Paradise

Amica

Una tigre sul letto continua a parlarmi

Bellissima

Io sono