Annalisa e Marco Mengoni insieme in “Piazza San Marco”: il nuovo singolo | Le date dei tour

È uscito oggi il duetto di Annalisa e Marco Mengoni che firmando la ballad “Piazza San Marco” si candidano a un ruolo di rilievo in classifica per le ultime settimane di questo 2025

Annalisa e Marco Mengoni, dominatori assoluti delle classifiche di streaming e di vendita degli ultimi anni, hanno pubblicato il loro primo duetto – Piazza San Marco – una ballad dal respiro cinematografico che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. Due voci simbolo del pop nazionale che si intrecciano in un racconto intimo e malinconico, ambientato in uno dei luoghi più iconici del mondo, con Venezia sullo sfondo come simbolo di bellezza ma anche di fragilità, soprattutto emotiva.

Annalisa e Marco Mengoni, insieme per la prima volta

Il brano è contenuto nel nuovo album di Annalisa, Ma io sono fuoco, in uscita tra poche settimane. Un progetto che segna un ulteriore passo nella crescita dell’artista ligure, reduce dal successo del singolo Maschio, rimasto a lungo nella Top 10 Fimi e capace di consolidarla come una delle cantautrici italiane più ascoltate su Spotify.

Per Marco Mengoni, invece, Piazza San Marco è soprattutto l’ennesima conferma, per altro ormai non necessaria, di una carriera internazionale, capace di abbracciare sonorità sempre nuove senza mai perdere l’intensità interpretativa. Ma una delle qualità straordinarie di Mengoni, spesso poco citata, è quella di adattarsi a qualsiasi interprete dedica di affiancarlo, dimostrando una duttilità non comune. Nel caso del duetto con Annalisa bisogna dire che il risultato chimico delle loro due voci è davvero straordinario.

Il significato del brano

Piazza San Marco è una canzone che parla di relazioni complesse, di bugie dette per amore, di ansie e confessioni che portano verso l’affermazione di sé e dei propri veri bisogni. Anche se questo significa lasciarsi.

L’immagine della meravigliosa piazza veneziana, una delle location più belle del mondo – definita provocatoriamente “bella da far schifo” – è una metafora di un sentimento tanto travolgente quanto fragile, un luogo fisico e interiore in cui due persone trovano rifugio l’una nell’altra, nonostante le difficoltà. Ma non sempre le cose belle fanno stare bene.

La scrittura si muove tra introspezione e lirismo, mentre l’alchimia vocale tra Annalisa e Mengoni regala al brano un’intensità rara nel panorama attuale.

Un duetto che sa di evento

La collaborazione tra i due era attesa da anni: Mengoni e Annalisa si erano incrociati più volte sui palchi televisivi e ai grandi eventi, ma non avevano mai condiviso una canzone, tantomeno inedita. Piazza San Marco segna dunque l’inizio di un sodalizio artistico che potrebbe avere sviluppi futuri. Non è un caso che la pubblicazione arrivi proprio alla vigilia di un periodo intenso per entrambi, con i nuovi album e i rispettivi tour già annunciati per il 2025 e il 2026.

Le date del tour

Marco Mengoni sarà impegnato con una lunga serie di concerti che lo porteranno nei principali stadi italiani nell’estate 2026, con tappe già confermate e destinate al sold out nei palasport di a Milano, Roma, Napoli, Torino e Firenze. Il tutto dopo il trionfale tour degli stadi di questa estate.

Anche Annalisa, dal canto suo, presenterà Ma io sono fuoco con un tour nei palazzetti in partenza a novembre 2025, per poi proseguire anche nel 2026 con nuove date all’estero includendo anche alcune date all’estero. Facile pensare che quando calendario e agende lo consentiranno Annalisa e Marco continueranno a incrociarsi anche sul palco delle rispettive tournée.

Le date del Tour di Annalisa:

15 novembre – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo (data zero)

16 novembre – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

18 novembre – Padova – Kioene Arena

21 e 22 novembre – Roma – Palazzo dello Sport

24 novembre – Firenze – Nelson Mandela Forum

28 e 29 novembre – Milano – Unipol Forum (sold out)

2 dicembre – Eboli – Palasele

5 e 6 dicembre – Bari – PalaFlorio

10 dicembre – Bologna – Unipol Arena

13 dicembre – Torino – Inalpi Arena

Le date del Tour di Marco Mengoni

5 ottobre – Conegliano – Prealpi San Biagio Arena (data zero)

8 e 9 ottobre – Torino – Inalpi Arena

12, 13 e 15 ottobre – Milano – Unipol Forum (sold out il 12)

21 e 22 ottobre – Pesaro – Vitrifrigo Arena (sold out il 22)

24 e 25 ottobre – Bologna – Unipol Arena

28, 29 e 31 ottobre – Firenze – Mandela Forum

2, 4 e 5 novembre – Eboli – Palasele (sold out il 2)

8, 9 e 12 novembre – Roma – Palazzo dello Sport (sold out l’8)

19 novembre – Ginevra – Arena

21 novembre – Stoccarda – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22 novembre – Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

24 novembre – Zurigo – Hallenstadion

26 novembre – Francoforte – Festhalle

27 novembre – Monaco di Baviera – Olympiahalle

30 novembre – Bruxelles – Forest National

1 dicembre – Utrecht – TivoliVredenburg

3 dicembre – Parigi – Salle Pleyel

5 dicembre – Esch-sur-Alzette – Rockhal

7 dicembre – Londra – O2 Forum Kentish Town

10 dicembre – Madrid – Palacio Vistalega