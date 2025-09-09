Annalisa, la casa a 5 stelle della cantante: interni di classe e vista mozzafiato

Annalisa Scarrone è tra le voci femminili maggiormente accreditate del panorama musicale italiano. Cavalca l’onda del successo da tantissimi anni e ha conquistato i primi posti delle hit grazie a brani iconici che sono oggi considerati degli evergreen. Laureata in Fisica ha sempre manifestato una passione per la musica e il canto e dopo l’esperienza nella scuola di Amici la sua carriera ha avuto un’ascesa inaspettata, anche se graduale. Ha collaborato con alcuni grandi della musica italiana, gode della stima dei colleghi oltre che del pubblico, e recentemente ha debuttato con un nuovo singolo Piazza San Marco, dove duetta con Marco Mengoni.

Il brano anticipa l’uscita del suo nuovo album e ha già riscosso diversi consensi da parte della stampa, degli addetti ai lavori e dai fans. Molto attiva sui social Annalisa ama condividere il suo quotidiano professionale, e solo occasionalmente rivela dettagli del privato, e della sua vita coniugale. Negli ultimi anni l’ex allieva di Amici è stata molto impegnata e ha vissuto tra Savona e Milano, non dispone di molto tempo da trascorrere in casa, ma appena può si rifugia nel suo bellissimo appartamento che si trova nella Riviera Ligure.

Terra a cui è particolarmente affezionata, dov’è nata e cresciuta e dove ancora oggi si trova la sua famiglia. Annalisa è nata a Savona, ma abita stabilmente a Chiavari, una bellissima località poco lontano da Portofino e dalle Cinque Terre. La cantante è sposata dal 2023 con Francesco Muglia, noto manager, e poco affine al mondo dello spettacolo. Per questo i due hanno scelto di mantenere un basso profilo privato. Tuttavia da diversi scatti condivisi sui social sono emersi alcuni dettagli in merito alla loro abitazione, che sarebbe caratterizzata da interni di classe, tocchi vintage, e una vista bellissima.

La casa di Annalisa: dettagli vintage e di colore

Dagli scatti social condivisi dall’artista emerge che l’appartamento è dotato di complementi d’arredo di classe, ricercati e di valore. Ha inoltre alcuni dettagli vintage che rendono gli spazio unici e originali. Come molte case della zona ha ampie vetrate che rendono la zona giorno, ma anche quella notte luminosa e spaziosa. Nei vari ambienti prevalgono soprattutto nuances chiare, anche se non mancano note di colore che rispecchiano la personalità positiva dell’accreditata artista.

Nel salotto è presente un divano nero in pelle e un tavolino in legno, alle pareti alcuni scatti. La cucina invece è total white con piastrelle di colore scuso, la pavimentazione ha ampi quadrati ed è di un bianco lucido. E’ uno spazio ridotto, ma decisamente funzionale dove non manca nulla. Infine anche nella camera da letto prevale il bianco, così come nel bagno dove emergono soprattutto le maioliche a mosaico. L’abitazione è coerente con il mood semplice e spontaneo della cantante, e gli spazi sono funzionali e vissuti.

Annalisa, la terrazza con vista panoramica della sua casa

La bellissima abitazione di Annalisa è dotata di una terrazza che ha una bellissima vista mozzafiato sul mare. E’ un luogo dell’appartamento che la cantante ama particolarmente, dove trascorre del tempo per rilassarsi e allontanarsi dalla quotidianità. Dagli scatti condivisi si vede un panorama unico che sembra una cartolina, un dettaglio che rende l’abitazione unica e di valore.

Annalisa ha anche un bellissimo gatto a cui dedica tante attenzioni che l’artista considera un inquilino speciale. Secondo alcuni rumors per motivi di lavoro Annalisa avrebbe anche una residenza a Milano, ma considera la Riviera Ligure la sua unica casa.