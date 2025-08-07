Annalisa e Marco Mengoni insieme per la prima volta: il duetto che nessuno si aspettava. Tutti i dettagli

Annalisa e Marco Mengoni primo duetto insieme. I due artisti, considerati voci iconiche del panorama musicale italiano, hanno annunciato il loro singolo con uno scatto in bianco e nero che li ritrae insieme. Il pezzo, Piazza San Marco, uscirà il 5 settembre 2025, anticipa il nuovo album di Annalisa che debutterà il prossimo autunno. Ma io sono fuoco, è il titolò del disco in uscita dell’ex allieva di Amici, lavoro che fa seguito al singolo Maschio, che entrato nella top 10 della classifica FIMI subito dopo il suo debutto e si è mantenuto stabile per settimane.

Annalisa è tra le giovani cantanti italiane che ha conquistato un record inatteso, quello di aver ottenuto il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI e di essere tra le più ascoltate di Spotify. Il duetto di Marco Mengoni e Annalisa ha allertato l’attenzione mediatica e i tanti fans dei due cantanti che non si aspettavano di vederli insieme, anche se in più occasioni i due artisti hanno rivelato la stima che provano l’uno per l’altra. Desideravano cantare insieme e finalmente ci sono riusciti e il brano sembra avere tutte le carte per essere vincente.

In rete sono stati condivisi anche alcune immagini del video di Piazza San Marco che naturalmente è stato girato nell’iconica piazza di Venezia. Il pezzo è stato definito una ballata in bianco e nero, una sorta di racconto cinematografico dove i due cantanti sono gli unici protagonisti. Annalisa e Mengoni hanno interpretato alla perfezione il ruolo assegnatogli e sono entrati nella parte sin dai primi ciak. Inoltre hanno dato al singolo spessore e intensità grazie a scambi reciproci di sguardi e di sonorità vocali.

Annalisa, tutte le tappe del suo tour

Annalia è prossima a debuttare con un nuovo disco che segue il percorso iniziato con Maschio. L’ex allieva di Amici, che negli ultimi anni ha monopolizzato l’attenzione del pubblico con brani che sono diventati iconici e che hanno primeggiato nelle hit italiane, ma anche quelle internazionali, ha intrapreso una nuova strada artistica che rivela il suo bisogno di rinnovarsi e dare sempre di più al pubblico.

Dal 15 novembre Annalisa tornerà live nei principali palasport italiani con il Capitolo I, diverse le date disponibili che toccheranno molte città italiane:

15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero) 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo

18 novembre @Padova – Kioene Arena

21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum

28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

29 novembre @Milano – Unipol Forum

2 dicembre @ Eboli (ASA) – Palasele

5 dicembre @Bari – Palaflorio

6 dicembre @Bari – PalaFlorio

10 dicembre @Bologna – Unipol Arena