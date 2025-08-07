Annalisa e Marco Mengoni insieme per la prima volta: il duetto che nessuno si aspettava. Tutti i dettagli
Annalisa e Marco Mengoni insieme per la prima volta: i due annunciano il loro primo duetto. Tutti i dettagli sul singolo in uscita.
Annalisa e Marco Mengoni primo duetto insieme. I due artisti, considerati voci iconiche del panorama musicale italiano, hanno annunciato il loro singolo con uno scatto in bianco e nero che li ritrae insieme. Il pezzo, Piazza San Marco, uscirà il 5 settembre 2025, anticipa il nuovo album di Annalisa che debutterà il prossimo autunno. Ma io sono fuoco, è il titolò del disco in uscita dell’ex allieva di Amici, lavoro che fa seguito al singolo Maschio, che entrato nella top 10 della classifica FIMI subito dopo il suo debutto e si è mantenuto stabile per settimane.
Annalisa è tra le giovani cantanti italiane che ha conquistato un record inatteso, quello di aver ottenuto il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI e di essere tra le più ascoltate di Spotify. Il duetto di Marco Mengoni e Annalisa ha allertato l’attenzione mediatica e i tanti fans dei due cantanti che non si aspettavano di vederli insieme, anche se in più occasioni i due artisti hanno rivelato la stima che provano l’uno per l’altra. Desideravano cantare insieme e finalmente ci sono riusciti e il brano sembra avere tutte le carte per essere vincente.
In rete sono stati condivisi anche alcune immagini del video di Piazza San Marco che naturalmente è stato girato nell’iconica piazza di Venezia. Il pezzo è stato definito una ballata in bianco e nero, una sorta di racconto cinematografico dove i due cantanti sono gli unici protagonisti. Annalisa e Mengoni hanno interpretato alla perfezione il ruolo assegnatogli e sono entrati nella parte sin dai primi ciak. Inoltre hanno dato al singolo spessore e intensità grazie a scambi reciproci di sguardi e di sonorità vocali.
Annalisa, tutte le tappe del suo tour
Annalia è prossima a debuttare con un nuovo disco che segue il percorso iniziato con Maschio. L’ex allieva di Amici, che negli ultimi anni ha monopolizzato l’attenzione del pubblico con brani che sono diventati iconici e che hanno primeggiato nelle hit italiane, ma anche quelle internazionali, ha intrapreso una nuova strada artistica che rivela il suo bisogno di rinnovarsi e dare sempre di più al pubblico.
Dal 15 novembre Annalisa tornerà live nei principali palasport italiani con il Capitolo I, diverse le date disponibili che toccheranno molte città italiane:
15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)
18 novembre @Padova – Kioene Arena
21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport
22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport
24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum
28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT
29 novembre @Milano – Unipol Forum
2 dicembre @ Eboli (ASA) – Palasele
5 dicembre @Bari – Palaflorio
6 dicembre @Bari – PalaFlorio
10 dicembre @Bologna – Unipol Arena
13 dicembre @Torino – Inalpi Arena
Marco Megoni tour: tutte le date
Dopo il successo di Due Vite, brano che ha vinto il Festival di Sanremo, Mengoni ha scelto di fermarsi per un periodo, Ha affrontato la perdita della mamma, un dolore che lo ha segnato profondamente. L’artista oggi è tornato sul palco, ha presentato diversi nuovi brani, ed ha duettato con Annalisa. Anche lui come la collega è in tour in Italia e non solo: Mengoni si esibirà anche in Svizzera e Germania, Francia, Inghilterra e Spagna:
5 ottobre – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena (data zero)
8 ottobre – Torino, Inalpi Arena
9 ottobre – Torino, Inalpi Arena
12 ottobre – Milano, Unipol Forum (sold out)
13 ottobre – Milano, Unipol Forum
15 ottobre – Milano, Unipol Forum
21 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena
22 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena (sold out)
24 ottobre – Bologna, Unipol Arena
25 ottobre – Bologna, Unipol Arena
28 ottobre – Firenze, Mandela Forum
29 ottobre – Firenze, Mandela Forum
31 ottobre – Firenze, Mandela Forum
2 novembre – Eboli, Palasele (sold out)
4 novembre – Eboli, Palasele
5 novembre – Eboli, Palasele
8 novembre – Roma, Palazzo dello Sport (sold out)
9 novembre – Roma, Palazzo dello Sport
12 novembre – Roma, Palazzo dello Sport
19 novembre – Ginevra (Svizzera), Arena
21 novembre – Stoccarda (Germania), Hanns-Martin-Schleyer-Halle
22 novembre – Düsseldorf (Germania), Mitsubishi Electric Halle
24 novembre – Zurigo (Svizzera), Hallenstadion
26 novembre – Francoforte (Germania), Festhalle
27 novembre – Monaco di Baviera (Germania), Olympiahalle
30 novembre – Bruxelles (Belgio), Forest National
1 dicembre – Utrecht (Paesi Bassi), TivoliVredenburg
3 dicembre – Parigi (Francia), Salle Pleyel
5 dicembre – Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), Rockhal
7 dicembre – Londra (Regno Unito), O2 Forum Kentish Town
10 dicembre – Madrid (Spagna), Palacio Vistalegre