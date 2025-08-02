Annalisa dieta e allenamento: come si mantiene in forma

Annalisa è oggi tra le artiste italiane maggiormente quotate. Negli ultimi anni ha conquistato più volte i primi posti delle hit e la sua musica è sbarcata anche oltre i confini italiani e questo perché è dotata di un talento che ha saputo coltivare e educare. Dai tempi di Amici, dove Annalisa ha fatto il suo debutto, a oggi la cantante di Savona è cambiata radicalmente soprattutto nell’immagine. Tendenzialmente è una ragazzo riservata e poco incline a condividere il suo privato, ma questo non le ha impedito di rivelare ai fans alcuni dettagli della sua routine quotidiana.

Oggi appare decisamente una donna sexy e sensuale, grazie anche all’immagine professionale che ha scelto e che fa parte di un percorso ben studiato. Un cambiamento che si è rivelato un vincente e di cui l’ex allieva di Amici non si è fatto pentita. Impossibile non notare anche la trasformazione fisica: la cantante ligure ha una forma fisica smagliante. Ma quale dieta e allenamento segue? Come riesce ad essere sempre al top? Ecco il segreto dell’ex allieva di Amici.

Prossimo a compiere 39 anni Annalisa appare una ragazzina. Nonostante sia una donna affermata e di successo in molti ricordano il suo sorriso timido e innocente ad Amici. In una recente intervista Annalisa ha parlato proprio del suo impegno per mantenersi in forma: “Faccio diete, ma sono un po’ svogliata, anche se mi piace cucinare. I chili che ho perso, nel tempo, sono frutto anche dello stop ad alcune paranoie che avevo”. L’artista ama cucinare e fare la spesa, ma cerca sempre di acquistare prodotti freschi e genuini che le permettono di mangiare sano.

Annalisa confessa: “Non sono vegana, ma…””

Laureata in Fisica, Annalisa ha scelto di seguire il sogno della musica, che è riuscita a realizzare. La cantante è oggi sposata, ma molto impegnata con il suo lavoro e vive tra Savona e Milano. Ama mangiare, ma ci tiene a seguire un regime alimentare salutare, ha infatti rivelato di non mangiare carne, ma non per motivi ideologici: “Non mangio carne, ma non sono ideologica. Dietro alle cose che mangiamo ci sono tante situazioni, mi sono fatta molte domande e mi sono informata. Io condanno l’abuso, il mancato rispetto degli animali, ma non sono così rigida.

È una mia scelta, con gli altri sono tollerante. Ha poi sottolineato di non essere vegana, ama infatti tantissimi il pesce fresco e i piatti liguri: “Non sono una vegana, anche se ammiro chi riesce a essere così profondamente coerente”. La cantante oltre al mangiare bene segue anche un’attività fisica: ha sempre amato allenarsi.

L’allenamento di Annalisa tra danza e palestra

Annalisa ha più volte rivelato di aver sempre amato lo sport. Si da piccola ha fatto diverse attività e durante il periodo dell’università ha giocato a pallavolo. Anche oggi si divide tra danza, balli e allenamenti e queste le permette di stare in salute e di non prendere peso. Spesso si è definita iperattiva e energica, caratteristiche perfette per seguire più attività fisiche.

Non tutti sanno che, tempo permettendo, Annalisa segue anche lo sport in tv. Adora soprattutto quelli di squadra e anche se non è una tifosa accanita le piace anche il calcio. Insomma il segreto della perfetta forma fisica della cantante ligure è semplice e palese: dieta sana, non eccessivamente restrittiva e una allenamento costante, non troppo intenso.