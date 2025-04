Annalisa curiosità: la laurea prestigiosa di Annalisa, cosa ha studiato

Artista eclettica, versatile dalla voce inconfondibile, Annalisa è oggi tra le cantanti italiane più apprezzate. Negli ultimi anni è stata più volte ai vertici delle classifiche, e ha ottenuto risultati inaspettati che l’hanno resa una vera star. Inoltre i suoi recenti live sono stati tutti sold out a conferma di quanto l’artista sia oggi una vera icona della musica. Annalisa ha intrapreso la carriera di cantante dopo aver partecipato ad Amici.

Nella scuola di Maria De Filippi è sempre apparsa composta e riservata e nessuno poteva immaginare il cambiamento che avrebbe fatto. La musica è sempre stata la sua passione, e ha lavorato molto per affermarsi. Eppure cantare non è l’unica strada intrapresa dall’ex allieva di Amici. In pochi sanno che prima di approdare nella scuola più ambita della tv Annalisa ha frequentato l’università e si è laureata. Non ha scelto un percorso di studi proprio comune e facile, anzi ha intrapreso una strada decisamente impegnativa.

Il successo a livello internazionale non ha cambiato Annalisa, che è rimasta sempre con i piedi per terra. Un modo di fare legato anche alla sua formazione accademica. Di certo il titolo di studio dell’artista è prestigioso e ambizioso, e anche se non l’è stato utile per emergere come artista, Annalisa si è detta fiera di aver studiato e di essersi laureata: un obiettivo che si era prefissato sin d’adolescente e a cui non avrebbe rinunciato. Ma cosa ha studiato l’ex allieva di Amici?

Annalisa, titolo di studio prestigioso e impegnativo

La cantante di Bellissima si è laureata prima di intraprendere l’esperienza ad Amici. La cantante ligure oggi sposata con Francesco Muglia, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere, impegnata nel mondo della musica, è un’artista molto amata anche per i suoi outfit iconici e originali, emulati da diverse fans.

Annalisa ha frequentato il Liceo Scientifico e in seguito si è iscritta alla Facoltà di Fisica presso l’Università di Torino. Nel 2009 ha discusso la tesi e si è laureata con il voto di 96 su 110. In una recente intervista Annalisa ha spiegato d’essere stata sempre attratta dal mondo della fisica, ma la musica è stata parte della sua vita da quando era piccola:

“Mi sono iscritta a fisica perché mi piaceva“, ha dichiarato. La cantante ha poi aggiunto: “Fin da piccola ho studiato musica e volevo continuare anche quello”. Per Annalisa laurearsi è stata una grande soddisfazione di cui oggi è molto fiera anche se è precedente al suo percorso di cantante.