Annalisa, chi è e cosa fa il marito della cantante

Oltre alla sua attività di cantante, Annalisa ha sempre messo tra le sue priorità la vita privata. Si è infatti innamorata di Francesco Muglia, che è diventato suo marito e con cui vive oggi. I due si sono infatti incontrati per la prima volta nel 2020, quando l’artista ha partecipato come special guest a bordo di una delle navi della compagnia Costa Crociere, la Costa Smeralda. La cantante fu infatti scelta dalla compagnia in occasione della firma dell’accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all’Expo Dubai 2020. Pare che la scintilla sia scoccata proprio in quella occasione.

Da quel momento i due hanno iniziato una storia d’amore, che ha portato entrambi a pronunciare il fatidico sì e ad iniziare un percorso di vita insieme.

Chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa

La coppia si sarebbe appunto incontrata sul posto di lavoro di entrambi. Nato nel 1980, Muglia è infatti il Vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Originario di Padova ma residente a Genova, ha conseguito una laurea in Lettere presso l’Università di Padova e ha proseguito la sua formazione all’Università di Stoccolma, completando così la specializzazione con un master in Marketing e Comunicazione Publitalia ’80 nel 2008. Negli anni il marito di Annalisa ha lavorato per Danone nel ruolo di Trade Marketing Manager, ed è arrivato a Costa Crociere nel 2016.

In poco tempo, è riuscito a vedere la propria carriera avanzare e a diventare vice presidente del settore marketing. Sempre molto riservato sulla sua vita privata, Francesco ha un profilo Instagram su cui condivide spesso foto dei suoi viaggi. Di lui si sa inoltre che è molto legato alla sua famiglia d’origine, in particolar modo alla sorella e al fratello.

Dove si sono tenute le nozze tra Francesco Muglia e Annalisa

L’ex allieva di Amici ha sposato il marito Francesco il 29 giugno 2023. Le nozze si sono tenute presso la Basilica di San Francesco d’Assisi, un luogo a cui lui è sempre stato molto affezionato. Dopo il rito religioso – che ha visto la presenza di 80 invitati – la coppia ha celebrato il rito civile in Liguria, con un evento romantico in riva al mare a Tellaro (in provincia di La Spezia). All’evento erano presenti molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui anche Maria De Filippi e Rudy Zerbi che sono stati molto importanti per la crescita musicale e umana della cantante. Dopo le nozze, i due sono stati spesso oggetto di rumours che parlavano di una probabile gravidanza di Annalisa. Lei stessa ci ha però tenuto a smentire le voci, affermando che per il momento non c’è in serbo alcuna dolce attesa per la coppia. “L’unico parto previsto è quello del mio nuovo album”, ha commentato lei.