Annalisa lascia tutti senza parole mostrandosi con un manlike look che rompe gli schemi: il suo nuovo singolo, “Maschio” sta per uscire

Annalisa cambia look in vista del nuovo singolo: la trasformazione

Annalisa è tornata e ha già letteralmente incantato i suoi fan. L’8 maggio uscirà il suo nuovo singolo Maschio ed è proprio da maschio che Annalisa si è immortalata per il lancio di questo suo nuovo progetto discografico. Un look che rompe gli schemi e che vuole rendere omaggio a Jo Calderone, l’ alter ego maschile di Lady Gaga, che fece tanto parlare di sé, creato dalla star americana nel 2010.

Capelli corti, sigaretta in bocca e uno sguardo malizioso: è questa l’immagine apparsa sui canali social di Annalisa, diventata subito virale. Uno scatto dal messaggio potente, che rafforza l’etichetta che molti ormai le attribuiscono: quella di essere la Lady Gaga italiana.

Maschio è il brano che segna un deciso cambio di rotta per l’artista ligure, che nel 2024 risulta la più certificata con 52 dischi di Platino e 13 d’Oro. Annalisa è pronta per un percorso musicale più audace, personale e innovativo.

Una nuova canzone, un nuovo look, un messaggio potente

Scritto a sei mani con Paolo Antonacci e Davide Simonetta (che ne firma anche la produzione), Maschio è annunciato come un brano dal sound elettronico ultramoderno, potente, energico e misterioso, che gioca con i codici dell’identità e si muove su un terreno narrativo fluido e onirico.

Maschio è una nube” ha spiegato la stessa Annalisa in un’intervista: “Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo. Quanto differente può essere, la stessa azione, la stessa frase, lo stesso pensiero, nei panni di un lui? Che sogno, essere lui!”

Un tipo di lancio imprevisto, con Annalisa che ha completamente stravolto il proprio look, rinunciando ai suoi lunghi capelli, ai look sensuali e ai mini dress in pelle lucida, agli stivali con i tacchi alti. La sua versione androgina è un bellissimo shock.La cantante si mostra con pantaloni a sigaretta, giacca, camicia bianca, canotta e bretelle, con un taglio cortissimo (probabilmente una parrucca) che ha lasciato i fan senza parole: “Anche un maschio a volte piange” le sue parole a corredo dello scatto in bianco e nero.

Tuttavia l’estetica di Maschio, non si limita solo al contenuto del brano, ma è a tutti gli effetti un vero e proprio manifesto artistico. Annalisa invita così alla libertà espressiva e alla fluidità identitaria: un messaggio potente, in un periodo in cui certe tematiche sono state volutamente relegate a mere “fisse woke”, svuotandole del loro senso, ma sempre al centro del dibattito sociale e culturale.

Il singolo Maschio che non vediamo tutti l’ora di ascoltare, segna anche l’inizio del countdown verso il tour nei palazzetti italiani: la prima data è prevista per il 15 novembre 2025 a Jesolo, seguita da tappe a Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna, con gran finale il 13 dicembre a Torino.