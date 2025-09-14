Anna Tatangelo, gender reveal a Verissimo: “Arriva una principessa” | Il nome della bimba in anteprima

Ospite in studio da Silvia Toffanin a Verissimo, Anna Tatangelo svela il sesso e il nome della bimba in arrivo, racconta il ruolo del figlio Andrea (avuto da Gigi d’Alessio) e la serenità di questa seconda gravidanza. Spazio anche ai progetti musicali post-parto, compreso un possibile ritorno a Sanremo.

Anna Tatangelo ha scelto il salotto di Verissimo per condividere il gender reveal di un bebé in arrivo: “Arriva una principessa”. Incinta di circa sei mesi, la cantante ha confermato che il parto è atteso per dicembre, definendolo “un regalo di Natale”.

Anna Tatangelo e la principessa in arrivo

In studio, tra emozione e sorrisi, Anna ha rivelato anche il nome della bimba: Beatrice. A sceglierlo è stato Andrea, il primogenito nato nel 2010 dalla sua lunga relazione con Gigi D’Alessio, che è molto coinvolto in questa attesa: l’accompagna alle ecografie, si informa sul suo stato di salute e, racconta Anna, “non vede l’ora di conoscere la sorellina”.

Anna Tatangelo, lo “zampino” della mamma

A 38 anni, Anna Tatangelo descrive questa seconda gravidanza come più consapevole e serena rispetto alla prima: “Meno paturnie, più gioia”, ha spiegato. Ha anche evocato il ricordo della madre Palmira, scomparsa nel 2022: “Sono sicura ci sia il suo zampino”.

La dimensione familiare è centrale nel racconto di Anna: il rapporto con Andrea si è rafforzato – “la gravidanza ha amplificato il nostro legame” dice l’artista – insistendo sul valore della normalità protetta. Il compagno, Giacomo Buttaroni, ex calciatore e oggi lontano dal mondo dello spettacolo, è “felicissimo”.

Una relazione che Anna preferisce tenere riservata: “Lui non vuole entrare nello showbiz e per me questo è un valore aggiunto. Con semplicità mi ha fatto ricredere su tante cose, una certa discrezione mi consente di vivere questa fase «in modo più intenso”.

Dalla vita privata ai progetti artistici

Tra un ricordo e l’altro, Anna Tatangelo non ha escluso un ritorno al Festival dopo la nascita: “Perché no? Mi piacerebbe”. La cantante non ha rivelato scadenze o titoli, ma ha confermato la volontà di ripresentarsi con nuova musica quando saranno maturi i tempi, forte dell’energia raccolta nei live estivi: “Beatrice ha già fatto il suo primo tour nella pancia”, ha scherzato, ringraziando il pubblico per l’affetto ricevuto in questi mesi.

Una seconda fase

Il passaggio a Verissimo ha avuto anche il sapore di una pagina che si chiude e di un’altra che si apre. Anna ha ripercorso il suo percorso pubblico – dal debutto giovanissima a Sanremo sotto l’ala di Pippo Baudo fino alla maturità artistica – e quello privato, scegliendo però di puntare lo sguardo sul presente.

L’immagine che ne esce è quella di un’artista che si riappropria dei tempi della vita e della carriera, che valorizza i legami e che affronta la maternità con un equilibrio nuovo. Con il fiocco rosa, il nome scelto dal figlio e un dicembre cerchiato in rosso, la storia di Anna Tatangelo entra nel suo capitolo più atteso.