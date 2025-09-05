Anna Tatangelo torna a parlare della sua storia con Gigi D’Alessio e dei rapporti attuali con l’ex compagno e la sua nuova famiglia.La cantante, che ha condiviso con il cantautore napoletano un lungo percorso sentimentale e la nascita del figlio Andrea, ha offerto un quadro sereno e maturo delle dinamiche familiari che si sono instaurate

Anna Tatangelo svela in che rapporti è con Gigi D’Alessio e con la sua nuova compagna: “Ecco cosa dico di lei a mio figlio”

Anna Tatangelo torna a parlare della sua storia con Gigi D’Alessio e dei rapporti attuali con l’ex compagno e la sua nuova famiglia.

La cantante, che ha condiviso con il cantautore napoletano un lungo percorso sentimentale e la nascita del figlio Andrea, ha offerto un quadro sereno e maturo delle dinamiche familiari che si sono instaurate negli anni successivi alla separazione.

Nel corso di una recente intervista rilasciata al podcast One More Time condotto da Luca Casadei, Anna Tatangelo ha parlato apertamente del rapporto con Gigi D’Alessio e con la sua attuale compagna, Denise Esposito, con cui il cantautore ha avuto altri due figli. Nonostante la fine del loro legame sentimentale, la cantante ha sottolineato come i rapporti con l’ex siano improntati alla cordialità e, soprattutto, al rispetto reciproco, una condizione che si riflette anche nelle interazioni di Andrea con i suoi fratellastri e sorelline.

Anna Tatangelo ha spiegato di aver sempre educato il figlio a un atteggiamento di rispetto ed empatia verso la nuova compagna del padre, insegnamenti che vanno oltre la semplice convivenza familiare e mirano a formare una persona consapevole e corretta. La cantante ha evidenziato che questo approccio nasce dal desiderio di evitare “faide interne famigliari” come quelle che in passato hanno coinvolto la prima moglie di D’Alessio, Carmela Barbato.

Nel dettaglio, Anna ha riferito: «Credo che Andrea abbia la fortuna di avere una mamma che cerca di spiegargli le cose. Non lo faccio per Gigi, ma per mio figlio. Gli dico: ‘sono i tuoi fratelli e sorelle, è una cosa bella, perché un giorno potrai contare su di loro, devi essere felice per papà’». Queste parole rispecchiano la volontà di creare un ambiente familiare armonioso, evitando le tensioni e le divisioni che lei stessa ha vissuto in passato.

Andrea Tatangelo e il rapporto con i fratellastri

Il figlio di Anna e Gigi, oggi quindicenne, sembra aver recepito questi insegnamenti, mantenendo un legame positivo con i fratelli e le sorelle nati dalla nuova relazione del padre. La cantante ha sottolineato come questa apertura sia fondamentale non solo per il benessere di Andrea, ma anche per consolidare una rete di supporto affettivo tra fratelli, che in futuro potrà rappresentare un punto di riferimento importante nella sua vita.

Anna Tatangelo ha inoltre ricordato come la sua esperienza personale, segnata da una difficile convivenza con la precedente compagna di D’Alessio, abbia influito sulla sua decisione di promuovere il rispetto e l’armonia all’interno della famiglia allargata.

Dopo la fine, non ufficializzata ma ormai certa, della relazione con il modello Mattia Narducci, terminata poco dopo l’estate 2024, nuove voci indicano che Anna Tatangelo potrebbe aver trovato un nuovo interesse sentimentale.

Secondo quanto riportato dalla giornalista Deianira Marzano, la cantante sarebbe impegnata in una frequentazione con Giacomo Buttaroni, ex calciatore e attuale allenatore della squadra Juniore Nazionale della società Roma City. Al momento né Anna né Giacomo hanno confermato o smentito le indiscrezioni, ma la notizia ha già acceso l’attenzione dei media e dei fan.

Questa possibile nuova storia d’amore rappresenterebbe un ulteriore capitolo nella vita privata di Anna Tatangelo, che continua a mantenere un profilo riservato ma non nasconde di guardare avanti con entusiasmo e serenità.

L’attenzione resta alta sul percorso personale e professionale di una delle voci più amate della musica italiana, capace di parlare con sincerità e maturità anche degli aspetti più delicati della sua vita.