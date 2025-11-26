Anna Pepe, avete visto la sua casa? Un rifugio di musica e ispirazione sul mare

Anna Pepe è tra le rapper più amate del panorama musicale italiano. Recentemente è anche stata premiata da Billboard come Woman of the Year, e negli anni ha catturato l’attenzione del pubblico perché ha saputo creare un proprio spazio personale che riflettere la sua essenza. La cantante abita in Liguria, in un territorio famoso per i suoi paesaggi bellissimi e mozzafiato: proprio lì ci sono infatti scogliere a picco sul mare e le affascinanti cittadine costiere. La sua casa è quindi posizionata proprio in questo scenario magico, che le dà la possibilità di allontanarsi dal caos di tutti i giorni e di trovare ispirazione per le sue nuove canzoni.

La sua è tra l’altro una proprietà che si affaccia sul Mar Ligure e che è un vero e proprio gioiello architettonico, in cui sono uniti elementi moderni e tradizionali.

Dove vive Anna Pepe

Nella sua abitazione si nota appunto un design elegante e contemporaneo, con ampie vetrate che offrono una spettacolare vista sul mare e sul paesaggio che la circonda. Un’architettura che è stata progettata per permettere alla casa di integrarsi totalmente nell’ambiente naturale e di utilizzare materiali sostenibili e rispettosi dell’ecosistema locale. Le pareti hanno dei toni neutri e dei pavimenti in legno, e si fondono perfettamente con il verde della vegetazione circostante, così da creare un ambiente rilassante.

All’interno ci sono inoltre spazi ampi e luminosi, che sono stati arredati con molto gusto e con un tocco personale. Ogni stanza è diventata un omaggio alla sua carriera e alle sue esperienze di vita. Nella sala da pranzo si possono invece ammirare opere d’arte realizzate da artisti emergenti, mentre la cucina è fatta di comfort moderni e si apre su un terrazzo che si affaccia sul mare. A catturare l’attenzione dei fan è anche il suo giardino, diventato un vero angolo di paradiso. Il luogo è curato con attenzione e al suo interno ci sono piante locali e fiori che sbocciano ad ogni stagione. Anna ha tra l’altro voluto creare uno spazio verde dove poter trascorrere momenti di tranquillità, meditazione e creatività.

Nel giardino c’è anche piccola area relax con chaise longue e amache, adatta per godersi il sole e leggere un buon libro. In più, la dimora regala uno spazio per ospitare amici e collaboratori. Anna Pepe trasforma infatti spesso il soggiorno in un piccolo studio di registrazione. Anna ama condividere la sua arte e spesso invita giovani talenti a collaborare con lei, e crea quindi un ambiente di scambio culturale e creativo.