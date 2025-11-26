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Anna Pepe, avete visto la sua casa? Un rifugio di musica e ispirazione sul mare

La rapper Anna Pepe vive in una casa mozzafiato che si affaccia direttamente sullo splendido mare della Liguria.

di Stefania Meneghella
Anna Pepe, avete visto la sua casa? Un rifugio di musica e ispirazione sul mare
26 Novembre 2025 20:30

Anna Pepe è tra le rapper più amate del panorama musicale italiano. Recentemente è anche stata premiata da Billboard come Woman of the Year, e negli anni ha catturato l’attenzione del pubblico perché ha saputo creare un proprio spazio personale che riflettere la sua essenza. La cantante abita in Liguria, in un territorio famoso per i suoi paesaggi bellissimi e mozzafiato: proprio lì ci sono infatti scogliere a picco sul mare e le affascinanti cittadine costiere. La sua casa è quindi posizionata proprio in questo scenario magico, che le dà la possibilità di allontanarsi dal caos di tutti i giorni e di trovare ispirazione per le sue nuove canzoni.

La sua è tra l’altro una proprietà che si affaccia sul Mar Ligure e che è un vero e proprio gioiello architettonico, in cui sono uniti elementi moderni e tradizionali.

Dove vive Anna Pepe

Nella sua abitazione si nota appunto un design elegante e contemporaneo, con ampie vetrate che offrono una spettacolare vista sul mare e sul paesaggio che la circonda. Un’architettura che è stata progettata per permettere alla casa di integrarsi totalmente nell’ambiente naturale e di utilizzare materiali sostenibili e rispettosi dell’ecosistema locale. Le pareti hanno dei toni neutri e dei pavimenti in legno, e si fondono perfettamente con il verde della vegetazione circostante, così da creare un ambiente rilassante.

anna pepe dove vive
Dove vive Anna Pepe (foto ig @annapep3) soundsblog.it

All’interno ci sono inoltre spazi ampi e luminosi, che sono stati arredati con molto gusto e con un tocco personale. Ogni stanza è diventata un omaggio alla sua carriera e alle sue esperienze di vita. Nella sala da pranzo si possono invece ammirare opere d’arte realizzate da artisti emergenti, mentre la cucina è fatta di comfort moderni e si apre su un terrazzo che si affaccia sul mare. A catturare l’attenzione dei fan è anche il suo giardino, diventato un vero angolo di paradiso. Il luogo è curato con attenzione e al suo interno ci sono piante locali e fiori che sbocciano ad ogni stagione. Anna ha tra l’altro voluto creare uno spazio verde dove poter trascorrere momenti di tranquillità, meditazione e creatività.

Nel giardino c’è anche piccola area relax con chaise longue e amache, adatta per godersi il sole e leggere un buon libro. In più, la dimora regala uno spazio per ospitare amici e collaboratori. Anna Pepe trasforma infatti spesso il soggiorno in un piccolo studio di registrazione. Anna ama condividere la sua arte e spesso invita giovani talenti a collaborare con lei, e crea quindi un ambiente di scambio culturale e creativo.

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