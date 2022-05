Anna, Liberato: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo, ‘Anna’, una delle tracce contenuto nel nuovo album di Liberato, dal titolo ‘Liberato II’. Il brano, in pochi giorni, è balzato in tendenza su Youtube nella sezione musica.

Un racconto sincero, crudo, schietto di una delle tante sfumature dell’amore.

Ecco il testo di ‘Anna’:

Capodichin airport

Vint’ ore ‘e vol’ pe’ te

Fin a Hong Kong, Capemont

‘Cca stamm sul ij e te

‘Bbasc a California

‘Na sfaccimm e sbornia

Pe’ me sta ‘cu ‘tte

Marò tu ch’ dic

Stong a New York City

Please don’t run away

Tell me Anna

Ma ch’ staje creann?

Assittet ‘cca abbasc’

Pur’ si fernesc ‘ca c ittamm e cos ‘nfacc

Nun è tropp tard

It’s so fucking hard

Mo te l’aggia ricer

‘Nunn te spusà ‘cu chill

But I love you, still

Senz e te ch facc?

Ij nun so cagnat, teng n’at tatuagg

Baby, please forgive me

Bast nu messagg

Chist ammor è nat sott e fuoc e là sta

Capodichin airport

Vint or e rot p te

Fin a Hong Kong, Washington

‘Cca stamm sul ij e te

‘Bbasc a California

Lass tutt cos

Rimm tu pcché

Marò tu ch dic

Stong a New York City

Please don’t run away

Tell me Anna

O cor sta alluccann

Assittet ‘cca abbasc

Pur si fernesc ca c ittamm e cos ‘nfacc

Nun è tropp tard

It’s so fucking hard

Mo te l’aggia ricer

Nun t spusà cu chill

But I love you, still, oh

Senz e te ch facc?

Ij nun so cagnat, teng n’at tatuagg

Baby, please forgive me

Bast nu messagg

Chist ammor è nat sott e fuoc e là sta

