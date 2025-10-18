Angelina Mango, ritorno con Caramé: sincerità e rinascita nel nuovo album

A sorpresa Angelina Mango pubblica Caramé: un disco di 16 brani che raccontano un anno di evoluzione tra silenzi, fragilità e verità. Un ritorno che segna una rinascita artistica e personale per la vincitrice di Sanremo 2024

A un anno dal suo stop per motivi di salute che ha interrotto sul più bello un momento di enorme popolarità e un tour completamente esaurito, Angelina Mango torna con un disco pubblicato a sorpresa, praticamente non annunciato…

Angelina Mango, bene arrivato Caramé

Si intitola Caramé, e segna la fine di un periodo difficile e l’inizio di una nuova fase. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con La Noia, la cantautrice lucana aveva scelto di fermarsi, spiegando di…. “volersi prendere cura di sé”.

Ora, con sedici brani che oscillano tra intimità e consapevolezza, la musica torna a essere il suo linguaggio più immediato e necessario. Caramé è un diario sonoro di fragilità e guarigione, un racconto che attraversa la malinconia per trasformarla in luce.

La nuova Angelina Mango

La sincerità del pop come evoluzione e rivoluzione. Nel nuovo progetto Angelina Mango mette in discussione la maschera del pop perfetto: “Non sono una star, nemmeno per sogno”, canta in 7up, rifiutando la patina dell’immagine impeccabile per rivendicare la libertà di essere vulnerabile. Caramé è un disco che rinuncia ai filtri e alla finzione per restituire verità, anche quando scomoda.

Tra le collaborazioni spicca la presenza di Madame, Calcutta e Dardust, ma la mano dell’artista è ovunque: Angelina ha scritto e prodotto quasi tutto insieme a Giovanni Pallotti e al fratello Filippo. Il risultato è un suono viscerale, dove le imperfezioni diventano stile, e la voce si fa specchio di un’identità in costruzione. Una cura del prodotto che probabilmente è nel suo DNA e che in qualche modo ricorda anche lo stile di produzione di suo padre Pino, che spesso raccontava di come cercasse di costruire le sue canzoni da solo, nella quiete del suo studio di Lagonegro mettendo mano a tutti gli strumenti.

Tra dolore, amore e famiglia

Ogni canzone è un frammento di vita. In come un bambino, Angelina parla idealmente con i genitori – papà Pino Mango, scomparso nel 2014 dopo un malore fatale mentre si esibiva dal vivo e mamma Laura Valente, per anni voce dei Matia Bazar – in una messaggio affettuoso, colmo di amore e di riconoscenza più che di nostalgia.

In Ioeio, duetto intenso con Madame, si affronta il tema dell’anoressia e dell’identità di genere. È un dialogo tra due voci che raccontano la difficoltà di convivere con i propri demoni. Un brano che piacerà molto a quelle ragazze che faticano a guardarsi allo specchio, e che forse darà loro coraggio: “È un pezzo di storia personale che mi auguro trovi le giuste interlocutrici”, ha commentato Madame, sottolineando la forza del messaggio.

Caramé come manifesto di rinascita

Il titolo stesso dell’album diventa simbolo di dolcezza ritrovata, di cura e autoironia: “Cara me, devi aggiustare tutto. Fai presto”, canta Angelina nella title track, rivolgendosi a sé stessa come a un’amica da salvare.

Caramé non è un disco di ritorno: piuttosto si tratta di una confessione lucida, un passo verso la maturità, un invito a guardare le proprie ferite con coraggio. In un panorama musicale dove spesso regna l’artificio, Angelina Mango sceglie la verità e il linguaggio semplice di chi parla di se stessa. E in questo senso la possiamo quasi considerare un’opera prima.

“Ho scritto quindici canzoni più una” spiega Angelina. Facendo capire che la canzone scritta e inizialmente non inserita nel disco, potrebbe essere quella destinata al prossimo Festival di Sanremo.

La tracklist di Caramé

Caramé (intro) – 1:40

7up – 2:33

Le scarpe slacciate – 2:06 (Angelina Mango, Filippo Mango, Antonio Cirigliano, Giovanni Pallotti)

Pacco fragile – 2:45 (Angelina Mango, Filippo Mango, Giovanni Pallotti)

Ioeio (feat. Madame) – 3:24 (Angelina Mango, Filippo Mango, Matteo Novi, Antonio Cirigliano, Giovanni Pallotti)

La vita va presa a morsi – 2:57 (Angelina Mango, Filippo Mango, Giovanni Pallotti)

Come un bambino – 3:33

Mylove – 3:28 (Angelina Mango, Filippo Mango, Giovanni Pallotti)

Nina canta (intermezzo) – 1:38

Velo sugli occhi – 2:37

Ci siamo persi la fine – 3:32 (Angelina Mango, Antonio Cirigliano, Giovanni Pallotti)

Tutto all’aria – 3:00

Bomba a mano – 3:47

Aiaiai – 3:29 (Angelina Mango, Dario Faini, Edoardo D’Erme)

Igloo – 2:49 (Angelina Mango, Filippo Mango, Giovanni Pallotti, Elena Mottarelli)

Henna – Cosicosicosicosì 2:49 (Angelina Mango, FiIlippo Mango, Giovanni Pallotti, Elena Mottarelli)