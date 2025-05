Angelina Mango canta per il film “Un altro piccolo favore” con Blake Lively

Un altro piccolo favore – il sequel del film Un piccolo favore – è disponibile in streaming su Prime Video e compare oggi in prima posizione nella classifica dei film più visti in Italia sulla piattaforma. La pellicola è diretta da Paul Feig e vede la partecipazione delle due protagoniste Blake Lively e Anna Kendrick, con la preziosa presenza di Elena Sofia Ricci. Alla fine del film c’è una piacevole sorpresa, dato che come colonna sonora compare una famosa hit di Angelina Mango. Si tratta della sua canzone Che t’o dico a fa’. La sigla iniziale è invece il brano Idealista! di Noemi. Nel cast compare anche Michele Morrone, uno dei volti più amati del panorama cinematografico italiano.

Angelina Mango nel film Un altro piccolo favore

I fan di Angelina Mango ne sono rimasti sorpresi. Il film Prime Video si conclude infatti con una sigla che è in realtà molto familiare a tutti i telespettatori italiani. Sembra quasi impossibile non riconoscerne le note, dato che la canzone protagonista è proprio Che t’o dico a fa’ di Angelina Mango, la giovane cantante vincitrice di Sanremo e che ha partecipato – lo scorso anno – all’Eurovision Song Contest con il brano La Noia. Nell’ultimo periodo, l’artista ha in realtà deciso di allontanarsi per un po’ dalla musica, di essere meno presente sui social e anche di iscriversi all’Università. Lei stessa ha infatti ammesso di aver voluto ripartire da sé stessa.

Nonostante la pausa presa, i suoi brani continuano ad essere cantati da tutti e la prova la si ha avuta con la comparsa del suo brano nel film – di produzione americana e girato anche in Italia – a cui ha preso parte Elena Sofia Ricci in qualità di co-protagonista.

La trama di Un altro piccolo favore

Il film – disponibile in streaming dal 1 maggio – è il secondo capitolo del fortunato Un piccolo favore, uscito nel 2018. Le protagoniste sono Stephanie Smothers ed Emily Nelson che arrivano in Italia, nella bellissima Isola di Capri, per il matrimonio stravagante di Emily con un ricco uomo d’affari. In quella occasione, ci saranno omicidi e tradimenti per le donne, che vivranno dei colpi di scena sorprendenti, ambientati nella piazzetta di Capri. Elena Sofia Ricci interpreta il personaggio di Portia, madre di Dante e matriarca della famiglia Versano. Lei si presenta come una donna potente, elegante e autoritaria, ma che nasconde anche diversi segreti legati alla famiglia e alla sua reputazione.