Angela Brambati: età, chirurgia, marito e figli, dove vive. Le curiosità sulla cantante de I Ricchi e Poveri

Angela Brambati è nota a tutti come la “brunella” de I Ricchi e Poveri. Voce femminile dell’iconico gruppo cavalca l’onda del successo da decenni, ha infatti debuttato giovanissima e ha sempre dimostrato di avere talento. Insieme alla storica band ha realizzato brani come Sarà perché ti amo e Se m’innamoro, portato al Festival di Sanremo 1985. Ma anche Mamma Maria, Che sarà e più recentemente Ma non tutta la vita, che ha conquistato la rete divenendo virale sui vari social.

Classe 1947, Angela Brambati è nata a Genova e sin da bambina ha manifestato una passione per la musica e il canto. Poco più che adolescente la mamma decide di iscriverla ad un corso di cucito, ma nel frattempo prende lezioni di canto. Nei primi anni sessanta conosce Marina Occhiena, anche lei appassionata di musica, e fra le due nasce un’amicizia speciale. Fondano il primo gruppo I Preistorici e debuttano nel mondo musicale. Il successo però arriva nel 1967 quando insieme a Angelo Sotgiu e Franco Gatti danno vita a I Ricchi e Poveri.

L’incontro con Franco Califano segna la svolta della band, è l’artista romano a scegliere il loro nome e ad avviarli verso l’ascesa e l’affermazione. Il debutto de I Ricchi e Poveri avviene al Cantagiro del 1968 con il brano L’ultimo amore. Nel 1970 partecipano per la prima volta a Festival di Sanremo con la canzone La prima cosa bella, cantata con Nicola di Bari e conquistano il secondo posto, l’anno seguente presentano all’Ariston Che sarà che li consacra big a tutti gli effetti. Angela Brambati ha legato il suo nome a quello de I Ricchi e Poveri e ha creato un legame speciale sia con Angelo che con Franco. Il rapporto con Marina ha subito un arresto quando il gruppo era all’apice del successo e solo recentemente l’Occhiena è tornata a cantare con la band.

Angela Brambati vita privata: marito e figli

A 17 anni Angela Brambati ha avuto un breve flirt proprio con il collega Angelo, una storia che non ha avuto un seguito e che non ha compromesso la loro collaborazione professionale. Oggi condividono ancora il palco e hanno un’amicizia speciale, a cui entrambi tengono molto. In seguito la cantante genovese ha conosciuto Marcello Brocherel, i due nel 1976 hanno avuto un figlio, Luca, che ha coronato il loro sogno d’amore.

Brocherel è di Aosta ed è un albergatore, ha conosciuto Angela negli anni ’70. I due hanno vissuto una storia importante caratterizzata da diversi momenti speciali. Nel 1981 hanno annunciato la rottura: i motivi? Angela non è riuscita a perdonare l’infedeltà del compagno. Brocherl ha tradito la cantante con la collega Marina Occhiena. A rivelarlo la stessa artista in un’intervista rilasciata all’epoca dei fatti a Oggi : “Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no.

E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Non tollero le cose sporche“. Un evento che segnò anche la fine della collaborazione dell’Occhiena con I Ricchi e Poveri. Angela non si è più risposata e poco si conosce della sua vita privata, nonostante il successo è riuscita a mantenere un basso profilo. L’artista è anche molto attiva sui social: ha un profilo Instagram e un account Facebook.

Tutte le curiosità su Angela Brambati

Esuberante e vivace Angela Brambati è un personaggio positivo dal sorriso contagioso. Il pubblico le ha sempre dimostrato affetto e sostegno e di questo la cantante de I Ricchi e Poveri è grata. Non tutti sanno che Angela si definisce una cover girl a causa della sua passione per i cavalli e per la campagna.

I suoi capelli corti sono un segno che la contraddistingue, una scelta che ha fatto tanto tempo fa suggeritale da Franco Califano e che le ha portato fortuna: “Portavo i capelli lunghi, ondulati. ‘Tagliali corti, cortissimi. Non andavano nemmeno di moda, però gli ho dato retta, mi fidavo, sono una che si butta, non mi spaventa niente”.

In passato Angela ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica: “Non ho mai nascosto di aver fatto qualche ritocchino. Non sono contraria, se fatta con moderazione. Credo che sia importante piacersi e sentirsi bene con se stessi.” La cantante non ha però mai fatto interventi eccessivamente invasivi.

Angela vive a Roccaforte Ligure (Alessandria) dove ha aperto agriturismo che si chiama La locanda di Mamma Maria, qui il figlio lavora come chef. L’attività è stata chiusa nel 2016 e oggi è riservata solo a feste e eventi privati. La cantante adora trascorrere il tempo a casa circondata dalla natura, si dedica alle sue passioni e si concede diversi momenti di relax.