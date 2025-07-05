Andrea Muller compleanno: arriva il regalo della fidanzata Veronica Peparini

Ex vincitore di Amici e in seguito professionista tra i ballerini, Andreas Muller è oggi un personaggio noto con un vasto seguito sui social. Ha lasciato il talent più famoso della tv d’alcune stagioni, ma è molto grato al programma e a Maria De Filippi che gli ha dato l’opportunità di mostrare il suo talento. Oggi è impegnato in diversi progetti e anche nell’insegnamento ed è una persona soddisfatta delle sue scelte. Nella scuola di Amici ha incontrato l’amore della sua vita: Veronica Peparini.

Lei coach di danza e lui allievo, nessuno poteva immaginare che tra loro potesse nascere una storia importante. La stessa Peparini ha raccontato di aver dubitato della relazione in più occasioni, ma Andreas gli ha dimostrato il suo amore e la sincerità dei suoi sentimenti. Oggi sono una coppia affiatata, genitori di due splendide gemelle, Penelope e Ginevra, che entrambi adorano. Muller è molto legato anche ai figli che Veronica ha avuto da una precedente relazione.

Inoltre i due sono prossimi a convolare all’altare. Sono pronti a pronunciare il fatidico si e ufficializzare il loro rapporto. Del resto di fatto sono una famiglia, manca solo la cerimonia e lo scambio delle fedi. In attesa dell’evento Veronica e Andreas si mostrano sui social insieme e con le loro bambine e condividono anche alcuni momenti della loro quotidianità. Lo scorso 2 Giugno il ballerino ha compiuto gli anni e ha festeggiato insieme alla compagna, alcuni amici e qualche famigliare. Nessun grande evento, solo un party molto intimo. A sorprendere è stato il regalo dell’ex coach di Amici.

Veronica Peparini: “Al mio futuro marito…”

L’insegnante di danza ha condiviso uno scatto dove appare abbracciata al compagno: un’immagine bellissima che sintetizza tutto l’amore che provano l’uno per l’altra. Il post è stato accompagnato da una didascalia che ha commosso i followers, parole dolci che la Peparini ha voluto pubblicamente dedicare al ballerino:

“Auguri al mio futuro marito e papà di due gioielli. Che la vita ti sorrida sempre e che i tuoi sogni si possano realizzare… con Amore da noi“. Un regalo davvero speciale per Muller che sin dalla partecipazione alla scuola di Amici ha dimostrato di essere un ragazzo disponibile, sincero e molto affettuoso. Ha più volte raccontato il suo vissuto non sempre facile e il pubblico si è sempre dimostrato dalla sua parte.

Andreas Muller e Veronica Peparini, ecco quando si sposano: la data

Andreas Muller ha chiesto a Veronica Peparini durante La Talpa, dove i due hanno partecipato come concorrenti. Lui le ha regalato un bellissimo anello e lei ha detto si. La coppia dovrebbe convolare a nozze il prossimo 19 settembre 2026, data preferita dalla coppia:

“Non vediamo l’ora che arrivi il 19 settembre per diventare marito e moglie. Noi siamo la prova che all’amore vero non si può mai sfuggire“, ha dichiarato Muller in una recente intervista. I due hanno già avviato i preparativi e sono molto emozionati di coronare in modo ufficiale il loro sogno d’amore.