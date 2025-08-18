Andrea Iannone compie gli anni: arriva la sorpresa di Elodie

Andrea Iannone ha spento le sue 36 candeline e, accanto a lui, c’è come sempre la fidanzata Elodie. Entrambi hanno quindi smentito le voci che parlavano di una loro presunta crisi di coppia e si sono mostrati sui social ancora più innamorati e felici, nel giorno più speciale per il pilota. La loro storia d’amore dura da ormai 3 anni e in più occasioni loro hanno anche espresso la loro serenità di coppia, che li ha fatti rendere così amati dal grande pubblico. Lo scorso 9 agosto Andrea ha quindi festeggiato il suo compleanno in Salento, posto d’origine di Elodie, insieme agli amici e con tante risate assicurate. Non sono mancati sui social foto e video del grande giorno, con i fan che hanno manifestato tutto il loro entusiasmo.

Il regalo di Elodie per il suo Iannone

L’artista riprenderà il tour nei palasport nel mese di ottobre ma, nel frattempo, si sta godendo un po’ di mare e relax per recuperare le energie prima di un nuovo intenso anno lavorativo. Tra l’altro, lei e Andrea si sono innamorati proprio in Puglia, dopo la fine della relazione di lei con Marracash e la storia di lui con Belen Rodriguez. Si sono conosciuti durante una cena organizzata dall’amica in comune Diletta Leotta, e si sono ritrovati in Salento non separandosi più. Le prime voci su una loro presunta crisi sono arrivati a luglio, dato che entrambi non stavano pubblicando più foto insieme sui social. Ad alimentare il gossip era stata anche la scelta di Elodie di mettere in scaletta – per il concerto a San Siro tenutosi il 7 giugno – il brano Niente canzoni d’amore, firmato proprio dal suo ex.

Tutte voci false, queste, che sono quindi state smentite in questi giorni. Elodie e Iannone sono più uniti che mai e hanno condiviso con il pubblico le foto della loro felicità di coppia, dimostrando ancora una volta come il rapporto proceda a gonfie vele e sia più bello che mai. Elodie si trova in Salento, dove ha fatto da madrina al 30esimo anniversario della discoteca Riobo a Gallipoli e dove ha cantato con Sfera Ebbasta al Parco Gondar. “Auguri amore“, ha scritto lei augurando un compleanno speciale al suo fidanzato. Del resto, in questo periodo, in quel del Salento accadono eventi speciali. Alessandra Amoroso ha ad esempio ricevuto un’inaspettata proposta di matrimonio dal compagno Valerio Pastore, presto papà della loro prima figlia Penelope.