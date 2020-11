Il 13 novembre 2020 è uscito “Believe“, il nuovo album di Andrea Bocelli che include una rivisitazione e reinterpretazione di brani classici, inclusi due duetti con Cecilia Bartoli e con Allison Kraus.

Con la Bartoli, mezzosoprano, ha collaborato nei brani “Pianissimo” e “I Believe” mentre con la Kraus, cantante più premiata nella storia dei Grammy, nella celebre “Amazing Grace”.

Sono 17 le tracce incluse nel disco e, nella versione statunitense, sono presenti due bonus track, Laudate dominum e Padre Nostro.

In Italia, Believe ha debuttato al 27esimo posto della classifica Fimi degli album più venduti mentre, nel Regno Unito, ha conquistato un ottimo terzo gradino. Il tenore ha ringraziato per l’esordio in terra britannica:

“Sono estremamente commosso nell’apprendere che le persone hanno risposto così positivamente al mio nuovo album, che ovviamente è un progetto profondamente personale, per me. La musica è un linguaggio universale e ci dà la capacità di connetterci gli uni con gli altri in un modo abbastanza profondo. Soprattutto mentre ci avviciniamo alla stagione delle feste, sono lieto di poter condividere queste canzoni meravigliose che mi hanno portato così tanto conforto nel corso degli anni”



Qui sotto potete leggere la tracklist e ascoltare l’album in streaming.

You’ll never walk alone Fratello sole sorella luna (Dolce è sentire) Hallelujah Pianissimo (feat. Cecilia Bartoli) Amazing Grace (feat. Allison Kraus) Preghiera (Alla mente confusa) Gratia plena Cantique de Jean Racine Inno sussurrato Oh, madre benedetta! (Adagio di Albinoni) I Believe (feat. Cecilia Bartoli) Ave Maria Angele dei Agnus dei Mui grandes noit’ e dia Mira il tuo popolo Amazing Grace (Solo version)

Andrea Bocelli, Believe in Christmas

Andrea Bocelli ha annunciato, nei giorni scorsi, un esclusivo evento in live streaming globale, “Believe in Christmas“, che verrà eseguito dal vivo dallo spettacolare Teatro Regio di Parma in Italia il 12 dicembre. Insieme al tenore, saranno presenti musicisti e ospiti speciali, e il concerto sarà trasmesso in streaming ai fan di tutto il mondo, suddiviso in zone specifiche e con orari diversi. Bocelli sta collaborando con il direttore creativo Franco Dragone (meglio conosciuto per il suo lavoro rivoluzionario con il Cirque Du Soleil) per una performance magica come inaugurazione della stagione delle feste.

Per soddisfare il pubblico a livello globale, questo concerto in live streaming sarà trasmesso su più fusi orari. Come riportato dal sito Universe, i residenti nel Regno Unito o in Europa possono ordinare una copia del nuovo album di Andrea “Believe” all’acquisto del biglietto. Gli ordini effettuati prima di venerdì 4 dicembre verranno spediti entro 7 giorni da tale data.



Ci sarà anche un lato benefico insieme a questa iniziativa. La Fondazione Andrea Bocelli è orgogliosa di collaborare con PLUS1 per questo spettacolo speciale. Con l’acquisto di un biglietto, ci sarà l’opportunità di fare una donazione che andrà a responsabilizzare persone e comunità in situazioni di povertà, analfabetismo a causa di malattie ed esclusione sociale.

Potete acquistare i biglietti cliccando qui.

Andrea Bocelli ospite a Che tempo che fa

Andrea Bocelli sarà ospite anche della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 22 novembre 2020. Nel programma di Fabio Fazio parlerà del suo ultimo disco, Believe, e dell’evento in programma per il prossimo 12 dicembre. Vi terremo aggiornati sulle dichiarazioni del tenore.